01訪問｜新加坡財政預算案續「派糖」　揭示獅城哪些經濟難題？

2月16日，新加坡政府發表2024年財政預算案，財長黃循財宣布將提供多項援助，包括鄰里購物券、水電費回扣、育兒住屋津貼等，以減輕市民生活負擔。當局還決定提高補助金額，鼓勵僱主為低薪員工加薪，並表明會加大投資AI產業和吸引外資。有分析指星洲將聚焦鼓勵高質量投資，繼而引入高科技及為當地創造高薪職位。



《香港01》早前曾與幾位新加坡政黨領袖和學者傾談，了解獅城近年面臨的經濟困難與挑戰。



是次財政預算案之所以備受關注，不僅因這是黃循財獲正式點名成為總理李顯龍接班人後發表的首份財政預算案，也是他展示作為新加坡新一代領導人能力的重要時刻。更何況，這個東南亞小國近年一方面面臨地緣政治局勢緊張、美國聯邦儲備局利率政策不明確等外部因素帶來的變數；另一方面還得應對國內通脹壓力、經濟不平等的挑戰。

今年財政預算案的主題為「齊心協力，共創未來」（Building Our Shared Future Together），當中宣佈一系列措施，不僅幫助當地家庭減輕生活費上漲的壓力，也為當地員工、年長人士、僱主，解決就業、退休和經商等挑戰。其中，新加坡為定心與援助配套（Assurance Package）注入19億元（約111億港元），發放新一輪的鄰里購物券，140萬戶家庭今明兩年會收到共600新元（約3,480港元）的購物券。政府還會提供水電費回扣、所得稅回扣等、退休花紅及保健儲蓄花紅等援助。

黃循財新一份財政預算案，將帶領國家應對國內外的眾多挑戰。(Reuters)

此外，新加坡還在退休保障、吸引外資等方面有所著墨。例如，黃循財表示，政府會再向全國生產力基金（National Productivity Fund）注資20億新元（約116.29億港元），以支持新推出的可退還投資稅收抵免（Refundable Investment Credit，RIC）及其他促進投資的工作。RIC是當地新推出的企業稅收補貼計劃，用於擴大外資到新加坡的吸引力。

一年增20多萬人 星洲貧富差距大

這份預算案無疑是黃循財為新加坡應對國家面前種種挑戰的一些努力和嘗試，而要客觀評價其成效則要先了解當地的經濟困難及挑戰。

吳明盛認為，人口不斷湧入對新加坡帶來一定的挑戰。(羅保熙攝)

新加坡人民力量黨（People’s Power Party）創黨領袖兼秘書長吳明盛 （Goh Meng Seng）向記者表示，在李顯龍20年前接棒以後，其外來移民政策較前任更為進取，從2004年開始，該國在短短6年內整體人口增長非常迅速，惟當地生育率卻非常低，主要是依靠外來移民不斷湧入來填充。他說：「單從去年至今，我們的人口經已增加了20多萬，相當於5%。這在世上其他地方不會出現，而且不受衝擊的。」

吳明盛解釋，人口不斷湧入使得當地基礎設施供不應求，沒有一個辦法去解決。他坦言：「這是一個問題，尤其是新加坡作為一個小國，假若人口在短時間內大起大落的話，它會衝擊本地的購買力，還會對本地的消費如餐飲、外貿等造成很大的衝擊。」

第二個隱憂是有太多資金流入。吳明盛表示，因大量資金流入卻沒有地方來投資和運用的話，反而成了負擔，因錢進來是要拿利息。他指出：「在一個小國，資金主要投資房地產，使得樓價飆升的話，對新加坡人的生活會產生一個質量轉變，令年輕人結婚生子都有問題，還買不起房屋和汽車。」他補充，新加坡人均GDP世界數一數二，介乎10至15萬美元之間，惟當地每個家庭的收入只有約5至7萬美元，多少反映了該國的貧富差距是非常大。

今天的新加坡，貧富懸殊似乎仍然十分嚴重？(羅保熙攝)

新加坡學者、李光耀公共政策學院的前副院長（學術事務）陳思賢（Kenneth Paul Tan）教授則表示，部份新加坡人今天感到貧窮和不平等，即使經過政府數十年的努力，獅城依然是壓力很大的地方之一，當地人因為工作時間長而睡眠不足，過去數十年當地生活成本上漲的程度，平均收入的增長速度並沒有達到應有的水準。他坦言：「從某些標準來看，新加坡仍然是世上生活成本最昂貴的城市之一。」

陳思賢指出，星政府的基本政策方針之一是限制全面的國家福利，使其不會產生政府所認為的對努力工作的負面激勵，從而不利就業。他解釋：「我認為人民行動黨政府，不管誰是總理，可能都不想對這一公式有太大的改變，他們非常致力於全球化和親商。他們還會對改變稅收結構、過於慷慨地重新分配等方面非常謹慎，因他們擔心會影響激勵措施。」他重申，該國還需做更多的工作，因不平等問題不會憑空消失。

陳思賢教授重申，新加坡依然是全球生活成本最昂貴的城市之一。(羅保熙攝)

40以上人士培訓補助源於就業錯配？

仔細觀察今次的財政預算案，其中一個「亮點」或許是新加坡推出「技能創前程進階計畫」（SkillsFuture Level-Up Programme），協助年滿40歲的國民繼續升學或學習新技能，包括於今年5月提供額外4,000新元（約2.33萬港元）的技能創前程培訓補助，用以進修專業課程，加強就業能力。

從2025學年起，當地人還可享有「中途職業加強津貼」（SkillsFuture Mid-Career Enhanced Subsidy），可到工藝教育學院、理工學院或藝術學院，報讀全日制專業文憑課程。

修讀全日制課程的僱員，更可在進修期間獲得每月最高3,000新元（約1.75萬港元）的培訓津貼，最多領取24個月，以減輕他們因請假進修而損失的收入。黃循財表示：「學習不能因正規學校教育結束而停止，我們必須加大對人力資本的投資，幫助我們的員工不斷更新技能，學習如何更有效地利用新科技。」

新加坡近年的經濟環境與香港十分相似，當地人最近也流行北上消費，圖為新加坡甘榜格南區。(羅保熙攝)

新加坡紅點同心黨（Red Dot United）主席符明俊博士 （David Foo）向記者解釋，新加坡政府一直認為需要不惜一切代價實現增長，因為有了增長，就能克服失業問題，惟他指這個說法有一個大問題，就是政府的目標過高，其目標有點偏向於未來及高科技產業。他指出：「因此新加坡人會發現，雖然高端產業有就業機會，但我們大多數人都沒有資格從事這些工作。」

符明俊指出上述的就業錯配問題在於：「我看到了 GDP和經濟都在增長，但這對我有什麼好處呢？我似乎正在失去。我認為這需要消除。新加坡或許如同香港一樣，不平等現象非常嚴重，這種不平等現象需要真正加以解決。」他又指，星政府在新冠疫情期間已罕有地派錢，但他認為能否為最底層40%的人延長一點工作激勵，甚或給予他們全民基本收入，「我認為這很重要，因為你需要給人們支付生活工資（living wages）。」

符明俊認為，新加坡需要消除當地經濟不平等的現象。(受訪者提供)

符明俊向記者分享一個令人震驚的個案，是一位來自Certis Cisco公司的人，該公司曾是新加坡員警部隊的商業部門。他表示事主56 歲，收入卻只有1,004美元（約7,839港元），而新加坡的生活工資約為2,000至3000美元（約15,615至23,422港元）。這位保安員還是家中的經濟支柱，其妻子是全職主婦，需要照顧年幼子女。他慨嘆：「所以我們的確有一個問題。他不是失業、有一份全職工作，但卻無法負擔生活。」

經濟前景不穩 新加坡也流行「北上消費」

除了上述種種，新加坡近年還面對着公司裁員、就業市場萎縮，國民需前往海外工作、轉往零工經濟等就業問題。符明俊引述前總理李光耀於上世紀90年代的一番話指，當時新加坡正處於黃金時代，但李光耀說假若國人不得不外出工作，那就知道國家正在走向困境。他說：「我認為從某種意義上說，新加坡正朝着這個方向前進。如果國人在這裏找不到任何工作，而且必須到海外去找工作的話，那麼就真的出了嚴重的問題。」

新加坡經濟近年深受國內外眾多的問題影響，黃循財的財政預算案可是完美的答卷？(羅保熙攝)

早前，記者有幸親赴獅城，與一些新加坡人傾談，發現當地經濟許多方面均和香港十分相似。不僅是生活成本高昂，當地經濟發展也因地緣政治、環球經濟特別是中國經濟放緩的影響，以至該國人口規模和經濟體量較小，內需空間不足等問題而挑戰重重。其中一樣最感同身受的是，原來新加坡人近年也面對經濟不穩、地區經濟融合的問題，且流行「北上消費」，即前往鄰近的馬來西亞新山消遣購物；唯一不同的是當地似乎對離境消費未有太大的顧慮，或許這是因為當地經濟結構更加多元所致。

無論如何，是次財政預算案能否助獅城應對種種經濟挑戰仍有待觀察，不僅因相關政策需要發揮效用，而且今次預算案公佈的50億新元的第一批政策，也只不過是當局宣佈至2030年為「新加坡攜手前進」相關政策投入近400億新元的一小部份。