坐擁農產品市場　中國無懼與美國拗手瓜？大豆或成關鍵｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對全球眾多國家揮舞「關稅大棒」，隨着中國大力反制，這場全球關稅戰似轉向中美「拗手瓜」之戰。據外媒指，中國手中對美還握有「絕招」，分析若中國不再進口美國大豆，而是轉向他國進口，料影響美國經濟。



綜合外媒報道，包括出口大豆以及大豆產品在內的大豆產業，是美國出口農業產業的基石，也是美國最大的農業收入來源之一，2023年為美國年度出口貢獻超過270億美元的收入。

大豆產業關乎美國經濟命脈

根據美國全國油籽加工商協會（NOPA）與美國大豆協會（American Soybean Association）2023年報告以及美國農業部數據，美國有超過50萬家大豆生產商，僅大豆產業在這一年就佔比美國GDP的0.6%，達到1240億美元，超過22.3萬個全職工作為這產業提供支持。

2024年5月15日，阿根廷布宜諾斯艾利斯，圖為當地農民用農具收穫大豆。（Reuters）

美國是目前全球大豆第二出口國，2024年產值達11.8億噸，僅次於巴西的16.9億噸。中國則是美國最大的大豆市場，每年向美國進口價值150億美元的大豆。

中國在特朗普關稅後大舉向巴西採購總計約240萬噸的大豆，相當於中國每月所需大豆壓榨量的三分之一。有美國大豆農夫有感特朗普對華關稅的壓力，身為美國大豆協會的主席、來自肯塔基州的豆農拉格蘭（Caleb Ragland）4月10日投書特朗普，懇求他結束貿易戰。

受首次中美貿易戰影響 中國轉加購巴西大豆

拉格蘭對美國大豆產業的擔憂並非毫無道理，因中國約8年前就面臨相似處境。報道引述專家指，中國在特朗普第一個任期時受中美貿易戰影響，因此着手另覓他國進口大豆，以減少對美國大豆的依賴，例如巴西。

自此美國對中國的大豆出口連年下降，巴西目前佔據中國一半以上的市場。 2024年，巴西向中國出口大豆金額為366億美元，而美國僅為121億美元。

法媒引述美國大豆協會首席經濟學家Scott Gerlt表示，中國市場規模龐大且對美國而言十分重要，美國很難尋找其他大買家取代中國，因「中國在2024年就購買美國52%出口的大豆」。

2025年4月11日，巴拉圭，圖為當地農民在農田中展示大豆。（Reuters）

華府：擬補貼大豆產業緩解關稅影響

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）6日表示，政府正在考慮向美國農民提供補貼，以減輕特朗普關稅帶來的負面影響，她10日又重申，正考慮補貼方案為農民紓困。

美國在首輪對華貿易戰中的2018年至2019年就採取同樣措施緩解，特朗普當時撥款230億美元補貼美國農民。

除了大豆外，美國農民還擔憂關稅帶來的不確定性，影響其他農產品，例如粟米。