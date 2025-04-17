英男遊西班牙突脊椎癱瘓　保險公司竟以「曾喝紅酒」為由拒賠60萬

英國酒吧老闆艾特金森（Robert Atkinson）與妻子卡蘿在西班牙貝尼多姆度假期間，晚餐時飲用少量紅酒後突然下肢無力，隔日清晨更無法行走。送醫後發現因脊椎腫瘤導致椎體塌陷，緊急手術後向保險公司「蘇黎世保險」申請理賠。但保險公司以血液驗出酒精，加上送往私立醫院為由，拒絕支付6萬英鎊（約港幣62萬元）醫療費用，夫妻倆被迫滯留當地醫院，家屬已募款求援。



艾特金森在西班牙旅遊時因下身癱瘓緊急開刀，保險公司以血液驗出酒精為由拒絕理賠。（Go Fund Me）

據《每日郵報》報道，67歲的艾特金森與64歲妻子卡蘿在假期最後一天晚餐時，因腿部突然失去力量，靠行動代步車及妻子協助才勉強回到房間休息，豈料隔日早晨竟已無法下床行走。經醫院檢查發現，羅伯特脊椎患有小型腫瘤，導致椎骨結構脆弱並引發椎體嚴重塌陷，急需接受緊急脊椎手術。

然而，手術隔天夫妻倆卻收到令人錯愕的消息。「蘇黎世保險」以羅伯特血液中檢測出酒精反應為由，拒絕支付高達6萬英鎊的醫療費用。更糟的是，家屬事後才發現，酒店叫來的救護車竟是私立醫療機構的救護車，直接將他送往不在保險理賠範圍內的私人醫院，導致他們面臨一筆龐大的醫療帳單。

艾特金森的繼女接受《每日郵報》訪問時表示，「保險公司現在已完全置身事外，因為他被送進了私立醫院。他們還說他體內有酒精，但他們是在貝尼多姆度假啊，又不是醉到不行！他們只是共飲了一瓶葡萄酒，這根本不會影響他的脊椎。保險公司和醫院真的把他們當人質一樣困住了。」

艾特金森目前仍無法行走，與妻子一起困在西班牙醫院，醫療帳單還在不斷增加，等待醫生開立適航證明才能返回英國。

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