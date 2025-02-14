日本情人節朱古力去哪裏揀？超市超越百貨成首選 送禮對象分5類
撰文：莊勁菲
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每年2月14日全球都在慶祝情人節（Valentine's Day），據調查數據顯示，日本今年情人節最多人選購朱古力的地方，已從百貨公司變成超市，這一現象或與日本物價上漲有關。日本情人節贈朱古力習俗又與其他地方不同，可根據送禮對象分為5種情況。
超市買朱古力成首選
日本《每日新聞》引述「日本資訊」（日本インフォメーション）針對全國900名15至59歲女性的調查結果顯示，2025年女性計劃購買情人節朱古力的地點，最多人選「超市」（31%），超過此前位居第一的「百貨公司」（今年29%），其次分別是「手工製作」（21%）和「電商購買」（15％）。
該組織負責人解釋說，有可能是因為日本的食品和日用品價格飆升，以及生活成本上漲，加上超市對比百貨公司更實惠，才導致的這一結果。
習俗源自商業推廣
日本情人節和朱古力的關聯，據說最早出現在神戶朱古力生產商摩洛索夫（Morozoff）1936年的廣告中。這個概念的普及要到1958年，當時東京「伊勢丹百貨」與朱古力公司合辦「情人節朱古力促銷活動」後，才被日本民眾逐漸接受。
直到1960年，不二家和森永製菓等零食廠家開始推廣「女生送男生朱古力」概念，在日本掀起女生告白熱潮。
送禮對象、含義有講究
女生不止會對有好感的人送出朱古力，還可依據具體情況分為這5大類：
▼本命朱古力（本命チョコ）
送給心儀對象或男友、老公；通常選高級品牌巧克力，甚至親手製作，表達滿滿愛意。
▼人情朱古力（義理チョコ）
送給男同事、上司、朋友，純粹出於禮貌，沒有任何愛意成分。
▼友情朱古力（友チョコチョコ）
送給女生好友，象徵純淨友誼。
▼給自己的朱古力（マイチョコ）
與其送人，不如買優質朱古力來慰勞自己。
▼反向朱古力（逆チョコ）
男生主動告白，給女生送朱古力。
通常情人節當天收到女生送的朱古力後，等到3月14日「白色情人節」男生才會回禮，且禮物不限朱古力，還可以送餅乾、糖果，甚至精品首飾。在日本還有種說法，男生的回禮要等於女生送禮價值的三倍，才能顯得很有誠意。
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