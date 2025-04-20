外國遊客選訪日最困擾事情　「雞同鴨講」上榜　第一名令人意外

日本觀光廳針對訪日的旅客進行調查，詢問讓他們最感到困擾的事情。



沒想到第一名竟是「垃圾桶太少」，佔了22%，不少旅客指出，因為垃圾桶太少，只好把垃圾帶回酒店。第二名則為在餐廳等地無法用英文溝通交流。

要在日本街上找到公共垃圾桶並不容易（Crystal Fang/Unsplash）

要在日本街上找到公共垃圾桶並不容易（Guus Baggermans/Unsplash）

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共同社報道，日本觀光廳在2024年12月至2025年1月期間，於日本新千歲、成田、羽田、關西及福岡等五大機場進行調查，受訪對象約4000名外國旅客。

訪日旅客最大困擾為「垃圾桶太少」，佔比22%，雖然垃圾桶問題較前年減少了8%，但許多受訪者仍反映在車站及觀光景點普遍缺乏垃圾桶，被迫將垃圾隨身攜帶，最後只能回到酒店丟棄。

另外，令訪日旅客困擾的第二名，則為在餐廳等地無法用英語交流等溝通問題，佔15%；第三名是景點及地區擁擠，佔13%。不過值得注意的是，表示「沒有遭遇困擾」的旅客比例達51%，較前年大幅上升21%，顯示日本觀光接待環境已持續改善。

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