涉外洩以色列擬報復伊朗文件　美政府僱員柬埔寨被捕

美國一名聯邦政府僱員涉洩密被起訴，他被指洩露有關以色列準備報復伊朗的國防機密，被控兩項故意傳播國防機密罪。他11月12日在柬埔寨被捕，預計14日在關島聯邦法院被提審，然後被轉送美國維珍尼亞州受審。



法院起訴書未披露其任職機構，被告拉赫曼（Asif William Rahman）被指上月17日左右，洩露高度機密文件。起訴書未詳述文件內容，但路透社指或與此前一個名為「Middle East Spectator」的Telegram帳號披露密件相關，聯邦調查局（FBI）同月證實已啟動調查。

該帳號上月曾披露以色列調動軍火、空對地飛彈演習和擁有核武等資料，情報主要基於攝於上月15日及16日的衛星圖像。「Middle East Spectator」強調，是透過匿名來源獲得文件，與洩密者沒有聯繫，也無法驗證文件真實性。

圖為2024年10月1日，伊朗對以色列發動大規模導彈攻擊，以色列鐵穹反導系統進行攔截。（REUTERS）

這些文件日期為10月15日、16日，由Telegram帳號「Middle East Spectator」上傳後，18日開始在網絡上流傳。

這些文件被標記為最高機密，並註明僅供美國及其「五眼」盟友——澳洲、加拿大、新西蘭和英國觀看。

文件顯示，以色列似乎正準備反擊伊朗。其中一份文件，由美國國家地理空間情報局(NGA）創建，指出計劃涉及以色列運輸彈藥；另一份文件來自美國國家安全局（NSA），概述以色列空軍演習，涉及空對地飛彈，也被視為是為打擊伊朗做準備。

一位美國官員表示，政府已對洩密事件展開調查。

報道稱，這次洩密在美以關係緊張之際發生，勢必會激怒以色列人。因為後者已準備好反擊伊朗1日的導彈攻擊。還有一份文件暗示了以色列一直拒絕公開承認的事：該國擁有一些核武器；但美國沒有看到任何以色列計劃對伊朗使用核武的跡象。

伊朗2024年10月1日向以色列發射大量彈道導彈，以軍防空系統攔截導彈（REUTERS）

前美國負責中東事務的副助理國防部長、退休CIA官員馬爾羅伊（Mick Mulroy）表示，若以色列的計劃確實被洩露，將是嚴重違規行為:「美以未來的協調可能受到挑戰，情報外洩方式也會侵蝕彼此的信任」。

另一位美國官員表示，洩密事件糟糕但並不可怕，令人擔憂的是，是否有更多文件外洩。

目前尚不清楚上述文件如何外流，也不清楚是否被駭客攻擊或故意洩露；8月，伊朗曾通過黑客攻擊竊取特朗普競選活動的郵件。美國已對伊朗的黑客活動保持高度戒備。