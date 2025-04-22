來稿｜從侵烏到關稅——霸權主義的耀武揚威

來稿作者：陳文坪



回顧2014年2月，俄羅斯總統普京揮軍入侵併吞烏克蘭的克里米亞半島。俄羅斯政府在佔領後旋即策動克里米亞獨立公投。並在之後建立克里米亞共和國，以及加入俄羅斯聯邦。正是安理會的無能、無為，讓俄羅斯及普京食髓知味，也壯大膽量。並籌謀發動更大的戰爭，開闢更大的戰場。

八年後的2022年2月，普京屯兵數十萬在俄烏邊界，雖口口聲聲說是軍隊集訓無意入侵烏克蘭。但野心的普京終究露出霸權主義，揮軍入侵烏克蘭，開啟了長達三年而至今還為結束的俄烏戰爭。在這期間，俄羅斯併吞了烏克蘭的四個州：盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松。

普京這些年來，野心越來越大，不但開啟戰爭，佔領烏克蘭大片領土，在面對國際社會譴責、制裁時，還堅持不撤軍。甚至在面對北約、西方國家支援烏克蘭時，普京還三番四次放話「如果俄羅斯的獨立、主權和生存受到威脅的時候」，不排除使用「戰術核武器」的公開言論，來恫嚇歐盟，勒索北約、脅迫國際社會。

一個擁有核武器的國家，在強大的武裝力量下，不但揮軍入侵鄰國，還狂轟濫炸烏克蘭的各地道路、橋樑、醫院、學校、民房、商場等民用設施；炸傷、炸死無數無辜平民百姓。讓全世界看到普京的蠻橫、狂暴、兇殘、狠毒等手段。

普京的霸道，不但改變了戰爭規則，也破壞了國際秩序，更破壞了聯合國憲章。俄烏戰事，也讓國際社會看到大國所謂的承諾都是胡言、虛言，包括對沒有擁核的國家使用核武力量的謊言。

二戰以後，以美國為首的西方國家，建立了自由貿易體系。並以自由貿易為基礎的經濟全球化方向邁進。國與國之間也開展、簽定自由貿易的協議。世界貿易組織（WTO），亞太經合組織（APEC）、經濟合作與發展組織（OECD）等都是成員國間自由貿易的組成部分。而美國也在國際自由貿易體系下受惠的國家。

八年前，美國總統特朗普上台後，不但不履行大國責任與義務，還持續退出國際組織，破壞國際秩序，削弱國際事務。如退出世界衛生組織（WHO）、聯合國教科文組織，巴黎氣候變化協定、全球移民協議、聯合國人權理事會、萬國郵政聯盟、跨太平洋夥伴關係協定（TPP）、還威脅退出世貿組織（WTO）。

2025年，特朗普第二次上台執政，隨即退出WHO，退出巴黎氣候變化協定。還聲言用武力手段來奪取巴拿馬運河與格陵蘭島控制權，還把墨西哥灣更名為「美洲灣」。這些行徑，是「特式」張牙舞爪的赤裸裸霸權主義。

日前，「特氏」變本加厲，狂妄無比，向世界各國推出「對等關稅」。向出口到美國的產品徵收10%至49%的不等關稅。後來雖宣佈關稅暫緩90天才實施，但對世界經濟的衝擊也開始顯現。當中國加以反擊時，特朗普更進一步提高向中國徵收超過125%、145%的不等關稅。簡直刁蠻至極。

特朗普無視國際法則，無視自由貿易，無視經濟互惠互利，看準大部分中小國家無力反擊而徵收高額關稅。其所謂的對等關稅，就是開啟貿易戰、經濟戰而利用關稅來粉飾。特氏不但是自由貿易的破壞者，更是經濟發展的劊子手。

世界的發展、國與國的和平相處，必須遵守以《聯合國憲章》的國際法則，包括「以規則為基礎的國際秩序」。自二戰以來的70多年，國際法則與國際秩序維護了世界總體的發展。由此可見，世界的和平，有賴於大國挺身而出，並遵守一套行之有效並以規則為基礎的國際準則。然而，自21世紀十年代中期起，世界秩序慢慢出現了叢林法則、恃強凌弱的霸權主義。

普京就是看準北約無膽加入戰局，而揮軍入侵最鄰近的非北約成員國烏克蘭，這雖是一箭雙鵰，但普京也成了戰爭罪犯，被荷蘭海牙國際法庭所通緝。國際社會也給予譴責與制裁。

而特朗普宣佈「對等關稅」，就是清楚了解全世界大中小國家需要美國這一龐大市場來推動他們的經濟發展。關稅這一「殺手鐧」更是讓大部分國家只好「求和」，要求協商談判。然而，中小國家豈能撼動世界一強？談判的天平秤傾斜度不難知道。

無論是普京的侵略烏克蘭，導致糧食、能源價格高漲、通脹加劇；還是特朗普開啟的對等關稅，讓世界經濟陷入衰退、蕭條，企業面臨倒閉，兩者都是國際秩序的破壞者、麻煩的製造者，也是對人類文明作赤裸裸的凌辱、踐踏，欺詐。更是橫行霸道、無法無天、耀武揚威的最佳例證。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。 文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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