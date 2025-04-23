普京所贈肖像畫長這樣　美國特使：特朗普顯然被感動

今年3月，俄羅斯總統普京送給美國總統特朗普一幅肖像畫的消息引發關注，但這幅畫的內容當時並未被公開。



當地時間4月22日，克里姆林宮委託創作此畫的藝術家向美媒展示了這幅肖像畫。

畫作主要展現了特朗普在去年7月於賓夕法尼亞州巴特勒市的競選集會上遭「未遂刺殺」，在台上高舉拳頭。克里姆林宮證實，這幅畫出自薩夫羅諾夫（Nikas Safronov）之手，其為俄羅斯最著名的藝術家之一。

「展示他的鮮血、傷疤和他在遭遇刺殺過程中的勇氣對我來說很重要。他沒有崩潰或者變得害怕，而是舉起手臂，表明他和美國同在，並將帶回美國應得的東西。」薩夫羅諾夫這樣說。

薩夫羅諾夫還透露，他起初並不知道委託者的來歷，但猜測來自克里姆林宮。後來普京親自聯繫了他，並表示，這幅讚美特朗普的肖像畫是改善俄美關係的重要一步。

上述肖像畫是由美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）轉交給特朗普的，前者此前在接受採訪時稱，這是出自一位「俄羅斯著名藝術家」之手的「美麗肖像」。

他還說，特朗普「顯然被感動了」。

據報道，普京送給特朗普的這幅肖像畫與現在掛在白宮大廳的一幅畫很相似。

3月，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫曾表示，普京向特朗普贈送的肖像畫完全是私人禮物，由於禮物是私人的，克里姆林宮不想提供任何補充信息。佩斯科夫說：「如果總統本人認為合適，他會在某一天親自說明。但目前，我不想在這裏提供該信息。」

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