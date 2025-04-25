IMF總裁籲各國盡快解決貿易爭端 限制全球經濟損害
撰文：蕭通
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國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）4月24日敦促各國迅速解決貿易爭端，以限制對全球經濟的傷害。她在華府出席IMF春季會議的記者會，未點名批評美國政府，但警告由於「重大貿易政策轉變」，已「導致不確定性大幅增加」。IMF對於今年全球經濟增長的預測，早前已下調為2.8%。
格奧爾基耶娃表示，各國達成貿易政策協議至關重要，IMF促請他們迅速採取行動，因為不確定性的代價非常高昂。 她進一步稱，由於前景的確定性，企業不會投資，家庭更願意儲蓄而不是消費，將進一步削弱已經疲軟的經濟前景。她又稱，與會各成員國代表均對經濟前景表示焦慮。
稱中國需擺脫房地產危機
她也提到中國經濟情況，指需要結束房地產危機，增加社會安全網保護，促進服務業發展，並讓私營企業充分發揮潛力。
IMF：將繼續與貝森特和特朗普政府合作
美國財長貝森特（Scott Bessent）稍早時間表示，IMF和世界銀行（World Bank）具有持久的價值。但已離了軌道，過於著眼於氣候變遷等虛榮項目，降低了其有效性，必須實施關鍵改革。IMF發言人隨後表示，該組織將繼續與貝森特和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府接觸。
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