靠聲音減肥？日本研究證實可抑制15%脂肪生成　兼改善勃起功能

減肥已成為不少現代人非常頭痛的課題，而如今有研究發現，單單靠「聲音」就有可能讓我們瘦下來。根據《紐約郵報》報導，這項由日本研究員進行的研究發現，「聲波」能夠影響我們體內細胞的行為方式，包括阻止脂肪的形成。「聲波是非物質的，因此這種方式屬於非侵入、安全和即時的治療工具，能夠讓醫學和保健領域受惠。」



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研究的作者和負責人 Masahiro Kumeta 在一份聲明中表示，這種聲波不僅僅是噪音而已，而是一種能夠穿過空氣、水份和細胞的「微震動機械聲波」。

「我們很早就知道動物利用骨骼中的聲音震動來交流重要情報，但科學家們現在才開始瞭解聲音如何通過更深的細胞層面來影響我們。」



Kumeta 和團隊是在 2018 年一項研究的基礎上，發現聲波可以影響人類的「骨骼形成」和「傷口癒合」相關的基因。

「為了進行這項研究，我們設計了一個系統，讓培育中的細胞『沐浴』在聲波中。」



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他們在實驗老鼠的肌肉細胞上測試了 3 種聲音：白噪音、440Hz 音調（也就是鋼琴上的 A 音），和高音調 14Hz（大部份人能提到的最高音調）。結果顯示，僅僅暴露在兩小時的音波中，其中 42 個基因發生了變化，24 小時後，145 個基因顯示出活性改變。

這些細胞的反應取決於不同的頻率、強度和模式，不同的反應也因不同的細胞類型而有所不同。其中最重要的發現是，聲波阻止了脂肪細胞的分化，也就是防止「前脂肪細胞」變成儲存脂肪的「成熟細胞」。

研究顯示，暴露在聲波下的成熟細胞含有的脂肪量比正常的少大約 15%。研究也顯示，無論暴露在聲波中 3 天或是每天 2 小時，都能夠觀察到這種結果。

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無論如何，研究員表示這項研究仍然處於早期階段，但期待有一天能夠有所突破，變成新的非侵入性治療方案，這種醫療法不僅在減肥方面，也有望用在加速傷口癒合等方面。

除了 Kumete 團隊之外，斯坦福大學也有研究員研究使用聲波重新排列過於緊密的心臟細胞，從而改善人體營養的流動。另一方面，聲波療法也已經被用於治療慢性疼痛、勃起功能障礙和軟組織損傷等疾病，並通過促進血液迴圈減少炎症。

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