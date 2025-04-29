俄羅斯宣布5月8日起停戰3日　特朗普冀促成俄烏永久停火

俄羅斯克里姆林宮4月28日宣布，俄羅斯5月8日凌晨零時起在烏克蘭停火3天，至5月11日凌晨零時，該時間為俄羅斯衛國戰爭勝利80周年慶典期間。聲明指在這段期間，俄方將停止一切軍事行動。美國白宮發言人表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）同日向美方提出暫時停火的提議，惟特朗普清楚表明希望盡快實現俄烏永久停火。



據路透社報道，克里姆林宮稱，俄羅斯認為烏克蘭方面應仿效，在當地衛國戰爭勝利80周年之際宣布休戰3日。

圖為2025年4月26日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）聽取俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）對庫爾斯克（Kursk）地區的行動進展。（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

聲明同時指，假如烏方違反停火承諾，俄羅斯軍隊將作出有力回應。俄方重申，願意無條件進行和平談判，以消除烏克蘭危機的源頭，並與國際夥伴進行富建設性的互動。

烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）回應指，基輔「不斷提議」停火至少30天，又指「若俄羅斯真的想要和平，就須要立即停火，為何等到5月8日？」

報道指，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日表示，特朗普對俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）感到越發失望，認為雙方都應盡快返回談判桌致力結束戰爭。

萊維特談到普京28日（周一）向美方提出暫時停火，惟她重申特朗普明確表示正尋求達成俄烏永久停火。