美商務部長：特朗普將簽行政命令　減免本地生產汽車部份關稅

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月29日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於當日稍後簽署一項行政命令，向在美國生產的汽車製造商提供關稅減免，使其免受新開徵的汽車關稅所影響，以便它們有時間將供應鏈遷回國內。



路透社29日報道，美國白宮證實特朗普將簽令減輕汽車關稅影響後，盧特尼克當日向記者透露，汽車製造商將獲得相當於在美國組裝的汽車總值15%的抵免，可用於抵消進口零件的價值。

他表示，關稅減免亦將適用於在美國生產的外國汽車製造商，只要在國內完工且本土生產比率達85%的所有汽車，將無需繳納關稅。

2025年4月23日，美國華盛頓特區，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在白宮橢圓形辦公室聆聽總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）簽署行政命令時發表的講話。（Reuters）

至於需要支付關稅的汽車製造商，它們只須支付鋼鐵關稅或汽車關稅兩者其中之中較高稅率的那項。

另外，受25%進口汽車及零件關稅所影響的廠商將不用面臨「疊加關稅」，免受其他關稅影響，其中包括美國對加拿大和墨西哥商品徵收的25%關稅，以及對大多數貿易夥伴徵收的10%最低基準關稅。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室手持有關加徵關稅的行政命令，而商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則站在他身旁。（Reuters）

財長貝森特（Scott Bessent）同日稍早表示，特朗普已與國內外汽車製造商會談，希望能為它們提供一條迅速及高效的途徑，使汽車製造業回流美國，盡可能創造最多的就業機會。