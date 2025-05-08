華特迪士尼：將於阿聯酋建全球第7座主題樂園

華特迪士尼（Walt Disney）於5月7日宣布，計劃在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）海邊建造第七個主題樂園度假村，該公司與阿聯酋企業Miral Group合作，將由Miral全面開發和建造，迪士尼領導該創意設計和監督營運。分析認為，迪士尼新樂園選擇落腳阿布扎比，凸顯出阿聯酋已崛起成為全球金融及娛樂中心之一。



圖為未註明日期的效果圖，展示了華特迪士尼公司計劃在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）建造的迪士尼主題樂園度假村。（Walt Disney Imagineering/Handout via REUTERS）

迪士尼表示，新樂園將建在阿布扎比的亞斯島（Yas Island，暫譯），不屬於迪士尼承諾未來10年內600億美元投資主題樂園的一部分。這家娛樂巨頭不會在該項目上投入資金，但將獲得版稅收益。

全球首座迪士尼樂園1955年在美國加州開張，其餘5座分別位在美國佛羅里達州的奧蘭多（Orlando）、日本東京、法國巴黎，以及香港和上海。