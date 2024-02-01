充氣彈床城堡無綁好遇強風遭吹走　兒童驚險翻滾到馬路｜有片

充氣城堡是許多兒童熱愛的玩耍地點，不過中東國家科威特近日驚傳驚險意外。



只見當地有個充氣城堡因為禁不起強風，導致固定用的繫繩被扯斷，接著就被吹往馬路上，可怕的是本來還在城堡裡玩耍的孩童也跟着翻滾，爬出後還得跨越道路，所幸未造成嚴重傷亡。

點圖放大瀏覽影片截圖：

+ 13

《太陽報》報道，周遭民眾用手機拍下畫面可以完整見到驚險的過程，只見一陣強風將五顏六色的充氣城堡吹到3線車道上。

城堡翻滾的過程中有個小孩直接被甩飛到路上，還好他很快站起身並跑到人行道上，另1名孩童則是隨着城堡翻滾至路中央，脫困後還差點被黑色汽車撞上，還好司機緊急煞車才沒有釀成悲劇。

據悉，這座充氣城堡是被路中央的燈柱和廣告板擋住才停止翻滾，附近的成年民眾和目擊者見狀，變趕緊上前將其他受困的孩子救出。

【延伸閱讀】墨西哥遊樂場恐怖事故「高空飛索」繩索斷裂 6歲童墮湖影片曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 17

事後，許多人將這宗可能讓孩子喪命的事故歸咎於「遊樂設施品質太差」。

這段驚險畫面在網絡上曝光後，也吸引網友討論和批評，有人表示「對於那些只關心討價還價、貪小便宜，而從未考慮過品質的人來說，這是理所當然的意外」。

不過也有網友指出「這與品質無關，他們只是沒有將充氣城堡正確固定在地面上」、「感謝上帝保佑他們安全」。

延伸閱讀：

韓國慶尚北道肉品工廠大火燒到廠房倒塌 2消防員困火場殉職

【本文獲「TVBS」授權轉載。】