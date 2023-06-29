墨西哥遊樂場恐怖事故「高空飛索」繩索斷裂　6歲童墮湖影片曝光

墨西哥新萊昂州（Nuevo León）一個遊樂園發生意外事故，一名男童在遊玩溜索設施期間，因繩索斷裂而當場從高空墜落。



一旁的遊客目睹全程嚇的驚叫連連，所幸男童墜落地點下方並非碎石地面，因此在落入湖中後，家屬及一旁的熱心民眾紛紛上前搶救，並沒有生命危險；該遊樂園也暫時關閉所有活動景點，詳情正在調查中。

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綜合外媒報道，本宗事件發生在當地時間25日，位於新萊昂州首府蒙特雷（Monterrey）、當地的一座遊樂園，6歲男童莫雷諾（César Moreno）當時正在遊玩高空溜索。

從莫雷諾的姊姊納塔莉（Nataly Moreno）側拍的影片中可以看到，莫雷諾與後方男性滑到一半就突然停下，疑似出現設備故障的問題，而正當男子嘗試排除問題時，莫雷諾就當着所有人的面急速墜落。

突如其來的意外嚇得在場所有人驚呼不斷，莫雷諾則是從12米高空墜入湖中，一旁熱心民眾及納塔莉的哥哥、男友也迅速跳進水裏救人，所幸有湖水作為緩衝，加上眾人搶救及時，莫雷諾僅受了輕傷、並無大礙。

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然而納塔莉也控訴，事發當下都是遊客在救人，並沒有看到工作人員的身影，質疑訓練不足。

遊樂園也在事發隔天緊急關閉活動設施，詳情仍在調查中。

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