英國兒童遊樂場滑梯鞦韆等設施被「黏滿釘子」　專放孩童必碰之處

撰文：TVBS新聞網
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英國牛津郡的一處兒童遊樂場竟出現「滿滿釘子」！包括溜滑梯、盪鞦韆、蹺蹺板等遊樂設施的平面上，都被不明人士以黏膠黏上長長的釘子。若孩子遊玩時未注意，可能造成非常嚴重的傷害。

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家長們驚恐表示「我不敢想像自己的孩子從滑梯上跳下來碰到釘子的景象」，更指出嫌犯似乎故意將釘子黏在設施座位上、平台上等孩童一定會碰到的地方。

所幸釘子被及時發現並清除，沒有造成任何孩童受傷。

該消息一發布，便在英國各地引起強烈的關注，家長們紛紛表示「不可置信竟有如此惡劣的行為」。

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最令人捏一把冷汗的是，該遊樂場位於當地公所旁，周遭不到200米就有小學及幼稚園，人來人往，非常有可能發生意外。

目前英國警方已介入案件調查，全力追捕嫌犯。泰晤士河谷警察（Thames Valley Police）表示：「這些釘子是在周日（5/12）凌晨，遭人故意以類似強力膠的黏膠黏於此。」

目前警方已在該遊樂場門口貼上警示公告，呼籲家長應隨時保持警覺。「遊樂設施本身沒有受損，接下來也會加強警力，每日針對該區多次巡邏。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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