117歲超級女人瑞長壽秘訣曝光　一食物使體內細胞比實際年輕17歲

去年8月在西班牙逝世的117歲女人瑞莫雷拉（Maria Branyas Morera），曾被譽為全球最長壽女性。近日有研究團隊發現，莫雷拉生前體內細胞比實際年齡要年輕17歲，且腸道內菌群非常健康，與嬰兒體內的類似。研究人員還注意到，她生前飲食健康，每天吃三杯乳酪（Yogurt），成為令她長壽的關鍵因素。



莫雷拉出生在美國，大部分時間生活在西班牙加泰羅尼亞。生前是世上存活的最長壽的人。她曾把自己長壽原因歸結於「運氣和良好的基因」。科學家在她在世時的研究證實了這一點。

據巴塞隆納大學遺傳學教授、老化研究領域的頂尖專家 Manel Esteller 領導的研究顯示，莫雷拉體內菌群與嬰兒的類似。而且其腸道呈現「抗炎狀態」，含有高濃度的雙歧桿菌（Bifidobacteria），這類益菌有助減少體內慢性炎症。其團隊還發現，她堅持「地中海飲食」，每天吃三杯乳酪；避免飲酒和吸煙，喜歡散步，並經常與家人和愛的人在一起。

研究人員還注意到，她生前飲食健康，每天吃三杯乳酪（Yogurt），成為令她長壽的關鍵因素。(資料圖片)

科學界早已指出，腸道內的微生物組群對免疫系統至關重要。益生菌能競爭性地壓制有害菌，維持腸道平衡。而乳酪正是優質發酵食品，含有豐富活性菌種，尤其天然乳酪中的益菌可協助消化、減少炎症，並可能降低患上心血管病、糖尿病及癌症的風險。

此外，莫雷拉生前曾表示，遠離麻煩友（Toxic people，意指情緒不穩定、對他人造成負面影響的人）也是長壽的秘訣之一。

2020年，莫雷拉感染了新冠肺炎，但她在未接種疫苗的情況下無症狀發作，且康復得相對健康。