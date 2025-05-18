日幼稚園員工更衣室偷拍男孩！「專挑身材好」網上販賣恐千人受害

日本一名前男性幼稚園員工，涉嫌在香川縣住宿設施的更衣室，偷拍3名男童，遭警方依違反《兒童色情製品禁止法》逮捕。他在接受調查時透露，從5年前就開始偷拍，且會挑體格佳的男孩下手，以賣出高價。警方判斷他透過社群媒體販賣兒童偷拍影片和照片，正在進行相關調查，初步估計恐有逾千人受害。



《產經新聞》報導，38歲男子鎌田裕樹涉嫌於2024年2月至11月之間，在香川縣一間住宿設施大浴場的更衣室，偷拍3名9歲至14歲的男孩裸體，用來製作色情製品販售。鎌田被逮捕前在德島縣美馬市一間幼稚園工作，接受調查時承認犯行，透露動機是為了滿足性慾和賺錢。

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大阪府警少年課表示，鎌田約從5年前開始偷拍，並製作成商品販賣給500至600人，賺了200萬至300萬日圓（約11萬至16萬元港幣）。他在社群媒體使用暗語尋找買家，目前確認到他將影片傳送給6名30至40多歲的男性。

關於影片售價，鎌田將多支影片成套出售，價格範圍從5000日圓到3萬日圓（約270至1600元港幣）不等。他透露小學生偷拍照的價碼比高中生高，他也會特別鎖定體格良好的男孩，據稱這樣的偷拍片能賣出好價錢。

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鎌田每逢週末就會造訪香川縣與德島縣的住宿設施，從停車場的遊覽車、兒童穿的球衣等資訊，物色符合「高價碼條件」的對象，將平板電腦藏在包包和更衣室的籃子中進行偷拍。他在香川縣偷拍的3名兒童皆隸屬於運動社團，為了參加比賽或訓練而利用該設施。

警方1月在鎌田家搜索時，查獲包括SD卡等102件證物。從中發現400至500支偷拍影片。由於1支影片可能拍到多位兒童和學生，警方懷疑恐有上千人受害。

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