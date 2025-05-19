新冠症狀2025｜新一波疫情襲台　醫生列重症四症狀　與腸胃炎相似

近期台灣新冠疫情持續升溫，台灣疾管署預估將在6月達到高峰，台灣兒童感染科醫生顏俊宇示警，他在診間觀察到這一波新冠表現得特別多變，有些症狀和一般感冒、流感甚至腸胃炎很相似，怎料快篩一驗竟兩條線。



台灣疾管署預估「新冠疫情」將在6月達到高峰。（unsplash@Martin Sanchez）

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顏俊宇在臉書發文分享，最近在診間觀察到，新冠病毒的感染在台灣持續升溫。從7、8個月大的小寶寶高燒卻沒有其他明顯症狀，到學童發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛，也有幼稚園孩子以高燒合併腹痛為主訴前來就診。

顏俊宇指出，這一波的新冠表現得特別多變，有些症狀和一般感冒、流感甚至腸胃炎很像。有幾位小病人，原本以為只是單純腸胃不適，但因為燒得特別高，一驗快篩竟然就是陽性。

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顏俊宇提醒，雖然近期台灣疫情有些回升，但不需過度緊張，大多數孩子在3至5天內口服症狀治療就能順利康復，只需要留意幾個可能的重症警訊。顏俊宇強調，如果遇到以下情形，建議盡快前往大醫院評估與治療：

一、發燒退了，但孩子仍持續精神不佳、喘或說胸口不舒服。

二、有持續性的嘔吐、頭痛或肚子痛。

三、超過12小時沒進食或沒解尿。

四、出現抽搐、意識不清、持續昏睡、呼吸困難，或嘴唇顏色發白、發紫。



根據台灣疾管署13日說明，台灣新冠疫情已連續5週升溫，5月4日至10日新冠門急診就診9978人次，新增34例重症、6例死亡，預期疫情6月恐進入高峰，呼籲民眾盡快接種疫苗取得保護力。

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