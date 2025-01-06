美國女網紅飛機上「揉麵糰做麵包」 網民：為呃Like喪心病狂
撰文：TVBS新聞網
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網紅為了流量「無底線」惡搞的事件層出不窮，在公開場所惹麻煩、打擾民眾時常引來輿論抨擊，不過誇張、離譜的事蹟仍不斷被爆出。
近期一名美國女網紅發布在飛機上「手作麵包」的影片，火速引爆話題，網友不留情批評：
為了想紅有必要做到這個地步嗎？
點圖放大看看該女網紅在飛機上做麵包的過程及網民的批評：
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據美國媒體報道，一位來自德州的女子日前遠赴西班牙巴塞隆拿與妹妹碰面，行前打算準備「剛做好的新鮮麵包」給對方一個驚喜，沒想到她似乎用心過了頭，搭機時竟然展開經濟艙座位的小桌子，拿出自備的麵粉、奶油、水等食材，放在一個可折疊的矽膠碗內，若無其事開始「揉麵糰」直至混合成形，最後連發酵過程也沒有漏掉，在整趟航程內完成DIY麵包。
事後該女被挖出是小有名氣的烘焙教學網紅，爭議影片Po出後掀起兩派看法，認為觀感不佳的人評論罵爆：
「如果飛機上有麩質過敏的人怎麼辦？完全是思慮不周的自私行為」
「你為了吸引他人關注已經喪心病狂了！」
但也有逆風的聲音表示：
「哇，在飛機裡也能做麵包太厲害了！」
「我搭飛機時總是非常緊張，如果有人在我旁邊做麵包會很安心、很療癒」
等正面評價。
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