搭飛機排隊等廁所其實超危險？空少揭3原因　最佳位置是「這裏」

許多人搭乘長途航班時，都看過飛機廁所外面的長長人龍。



但外國資深空服員Rich Henderson建議乘客不要「排隊等廁所」，儘管此舉看起來符合禮儀，實際上既不方便又有潛在危險。

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Henderson解釋，在廁所外面排隊等待，首先可能影響附近乘客，是非常不體貼的行為。其次，萬一突發緊急狀況，還會阻礙通行，

「在飛機上，任何事情都可能發生在一眨眼之間。我認為人們沒有意識到，在飛機上閒晃不太安全。」



事實上，其他飛航專家也警告，飛機上閒晃具有潛在危險，尤其在遇到亂流的時候，可能讓乘客摔倒、撞上堅硬物體而受傷。Henderson也透露，在911事件之後，「對於人們在飛機上聚集，就有了很多規定。」

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最後，Henderson指出，飛機仍停留在地面上、安全帶標誌燈亮起、空服員提供餐飲服務時，也是不適合起身上廁所，甚至在廁所外排隊的時機，因為這會妨礙機組人員工作。他認為，人們似乎沒有意識到，餐車非常沉重，飛機上也很狹窄，其實很難騰出空間、讓道給乘客們。

Henderson表示，儘管看似矛盾，但「待在座位上」才是等廁所的最佳位置，因為此舉能夠減緩擁擠情況，「排隊會讓事情變得更糟」，就連空服員都能夠擠出時間上廁所，乘客們肯定也等得到，「我保證廁所人潮一定會有空檔。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】