日本真子公主傳美國低調產子　與小室圭推BB車外出畫面曝光

日本秋篠宮文仁親王的大女兒真子公主，2017年宣布與男友小室圭結婚後，當時的準奶奶小室佳代卻爆出金錢糾紛，各種輿論導致兩人拖到2021年才完婚，並在婚後立刻離開日本搬到美國。



日媒最新消息指出，真子已在美國低調生子，並公布她與小室圭在街頭輪流推嬰兒車的畫面。

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《NEWS POST SEVEN》報道，真子公主2021年與大學同學小室圭結婚後赴美。兩人先住在曼克頓的套房，2023年11月搬到紐約郊外的高級公寓，房租約為50萬日圓（約27353港元）。但他們今年3月突然搬到距離曼克頓車程約1小時的透天厝。皇室記者透露，由於真子懷孕，兩人去年秋天急忙擬定搬家計劃。

兩人的新居為兩層樓獨棟磚造建築，總建築面積約為90平方米（約968平方呎）。一樓主要是車庫和洗衣空間，二樓則是客廳。據傳新生兒的衣物等嬰兒用品已經被搬入新居。

報導指出，真子近日已經低調生子，但此消息並未經過日本宮內廳證實。日媒也拍攝到這對新手爸媽近日推嬰兒車外出的畫面。據傳兩人在生產前就購買義大利品牌Chicco的嬰兒車「KeyFit Caddy」，可以同時當作汽車座椅使用。

傳兩人在生產前就購買意大利品牌Chicco的嬰兒車「KeyFit Caddy」，可以同時當作汽車座椅使用。（Chicco官網）

傳兩人在生產前就購買意大利品牌Chicco的嬰兒車「KeyFit Caddy」，可以同時當作汽車座椅使用。（Chicco官網）

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