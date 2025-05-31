美國使館停止學生簽證面試預約　準留學生嘆左右為難：等待的遊戲

美國國務院5月27日發布指令，要求全球各美國大使館立即停止為留學生安排簽證面試，同時準備對所有國際簽證申請人實施更嚴格的審查。此舉讓原本準備赴美的留學生面臨巨大不確定性，他們擔心簽證批准延誤，這或會危及獎學金、校內住宿、以及他們的學術前途，有學生指已支付所有簽證申請費用，但未獲安排面試，現在左右為難，變成「一場等待的遊戲」。



據《衛報》報道，雖已安排好的面試預約可以繼續進行，但尚未獲得面試機會的學生開始恐慌。

一位來自英國東英吉利大學（University of East Anglia）的27歲赴美留學生克羅普利（Oliver Cropley），原計劃從今年8月前往堪薩斯大學（University of Kansas）展開為期一年的海外學習。

克羅普利說在聽到簽證面試取消時心頭一沉。他表示已支付所有美國簽證申請費，包括安排面談的最後一筆行政費，但卻一直未獲安排面試，目前也聯繫不上美國大使館的任何人。

2025年4月29日，美國馬薩諸塞州，圖為哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。（Reuters）

「申請過程本身就夠讓人緊張的了，現在又遭遇這種挫折。」克羅普利表示，在等待美國大使館消息的同時，也正在詢問能否在英國的母校重新註冊，以完成接下來一年的學業。但他也表示，「現在選課程、找住宿都已經太晚了」。

「我有點左右為難，夾在兩所大學之間，誰也進不了，」克羅普利說。 「本質上，這變成了一場等待的遊戲。」