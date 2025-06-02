ChatGPT恐掀失業潮「血洗白領」？專家舉例：別過度恐慌

近年ChatGPT等人工智慧工具的快速發展提升了人們的工作效率，卻也讓人害怕被取代。近日外媒《Axios》更報道，AI可能會導致「白領血洗」。Anthropic行政總裁也發出警告，未來一至五年內，人工智慧可能導致一半初階白領工作消失，使失業率攀升至百分之十到二十，接近經濟大蕭條時期水準。儘管這種擔憂並非首次出現，專家認為技術進步長期來看反而促進就業及經濟成長，現今美國失業率僅百分之四點二，顯示市場仍具韌性。



《紐約郵報》刊登作家羅瑞（Rich Lowry）評論，稱歷史上，每當新科技興起，社會總會擔心失業問題。經濟學家凱因斯（ John Maynard Keynes ）於1930年代曾指出，勞動節省設備的發展速度超越新工作機會的創造。美國前總統約翰甘迺迪（ John F. Kennedy ）在1960年代也曾表示，「自動化問題與我們面臨的任何挑戰同等重要」。然而，這些警示往往未能成真，技術進步反而帶動生產力提升，創造新興職業。

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資訊技術與創新基金會專家艾金森（Rob Atkinson）指出，儘管美國生產力在過去一世紀提升近十倍，平均失業率卻未大幅變動。科技降低成本，促進投資與消費，進而產生新工作。舉例來說，個人電腦普及導致打字員與文書處理員需求下降，但女性勞動力轉向其他更高階職務。電子試算表減少記帳員需求，卻促使會計專業向更複雜領域發展。

麻省理工學院經濟學家大衛奧特（David Autor）共同研究發現，現今多數職業自1940年以來才出現。評論指出，雖然人工智慧預計對電腦程式設計、顧問服務、法律等白領職業產生更大影響，但這類工作本就不應該像工廠工作一樣免受自動化的影響。人工智慧最終將增加許多工作，幫助工人提高效率，且它侵佔人類工作的程度將是有限的。作者舉例， 很難想像 Meta 會將其在反壟斷案件中的法律代理權交給人工智慧。未來人工智慧將輔助律師，減少初級律師需求，卻能提升效率並降低法律服務成本，讓更多人受惠。

技術改革難免伴隨陣痛，而如果人工智慧持續進步、取代過多工作，人們可能難以像過去那樣，順利轉向新的、更好的職位。但如能推動生產力再度快速成長，將有助於改善財政赤字與應對嬰兒潮世代退休壓力。羅瑞強調，人工智慧如同過去的電腦與網際網絡，並非天生威脅，而是帶來經濟成長及社會進步的契機。

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