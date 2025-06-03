英國醉酒男家中跌倒 　遭雕像插入眼窩直穿鼻竇　險擊中大腦

英國一名39歲男子因醉酒在家中摔倒，意外被壁爐上的老鷹雕像刺傷，導致右眼出血失明，差點傷及大腦致命。



醫生表示，男子雖然傷勢嚴重，但如今已「良好康復」，驚嘆這簡直就是個奇蹟。

英國一名39歲男子因醉酒在家中摔倒，意外被壁爐上的老鷹雕像刺傷，導致右眼出血失明，差點傷及大腦致命。（mdpi.com）

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據《每日郵報》報道，這名來自高雲地利（Coventry，又譯考文垂）的男子此前在家中喝得酩酊大醉後，不慎在地毯上絆了一跤，臉部直接撞上壁爐一座約15厘米高的金屬老鷹雕像，雕像翅膀剛好插入男子右眼眼窩，導致他當場出血。

事發當時，男子狀態仍十分清醒，家人也緊急將其送院搶救。經電腦斷層掃描後，院方發現雕像的翅膀刺穿了男子的眼眶，直接插入鼻竇腔，到達前顱窩的硬腦膜，只差一點點就會擊中大腦。為了防止感染，醫護人員立刻為他注射抗生素與破傷風疫苗，最後成功取出雕像。

醫療期刊顯示，男子的右眼嚴重出血，眼內前房積血，視網膜及虹膜也受損，右眼視力僅剩6/60，意味着只能在6米距離看見正常人在60米可見的物體，正好達到英國法律對失明的最低門檻。

然而，後續掃描顯示，男子除了右眼視力受損外，無其他重大傷害。醫生表示，若雕像當時再深入數厘米，就可能傷及大腦，造成腦出血、昏迷甚至死亡，情況極為危險，也驚嘆男子如今能幸運地「良好康復」，簡直就是個奇蹟。報道也藉此案提醒民眾，在佈置居家擺設時需小心謹慎，以避免潛在安全風險。

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