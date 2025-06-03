遊日小心｜奈良公園現偷拍狂　網上湧現外籍女餵鹿春光　警拘1男

「奈良餵鹿」一向是旅客遊日的熱門行程，但近日景點出現色狼，會趁女性蹲下餵鹿時，捕捉女性內衣褲畫面並上傳YouTube，以賺取流量收益。



據《讀賣新聞》報道，奈良市奈良公園於上月31日發生一宗涉嫌違反奈良防止滋擾條例的案件，一名自稱無業、居住於大阪府守口市的59歲男子被警方逮捕。

奈良近日出現痴漢專偷拍外國女遊客裙下春光，YouTube上可見大量影片，部分更有數十萬甚至過百萬點擊。（YouTube截圖）

奈良近日出現痴漢專偷拍外國女遊客裙下春光，YouTube上可見大量影片，部分更有數十萬甚至過百萬點擊。（YouTube截圖）

警方指出，該男子因認為在YouTube上傳女性內衣褲畫面能提升點閱率並帶來收益，特意鎖定外國女性旅客進行偷拍。

警方表示，當時該男子以智慧型手機正面拍攝一名蹲下的女性，涉嫌錄下對方內衣褲畫面。附近一名男子注意到其可疑行徑後報警，警方隨即到場，對男子進行詢問並檢查其手機，發現多段疑似偷拍的影片。經調查，該男子承認犯案，並坦言：

只要在YouTube上傳會露出內衣的影片，就能提高觀看次數並增加收益。目標對象是外國觀光客。

警方進一步說明，近期奈良公園內出現多名疑似外國女性遊客與鹿合影或餵食時，因疏於防備，遭偷拍並被上傳影片的情況顯著增加，當局也已提醒遊客多加注意。

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