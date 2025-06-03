Cartier網站遭黑客攻擊　稱部份客戶資料被盜

再有大型零售商遭黑客攻擊，奢侈珠寶品牌卡地亞（Cartier）透過電郵證實，其網站遭到黑客攻擊，部份客戶資料被盜。卡地亞告知客戶，該公司的網站遭到駭客攻擊，部分客戶資料被竊。路透社報道，樂壇天后Taylor Swift、荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、前美國總統奧巴馬（Barack Obama）的夫人米歇爾（Michelle Obama）等，都曾佩戴過該公司的手錶、項鍊和手鐲。



Cartier：圖為2015年7月9日，一名男子在法國珠寶和鐘錶製造商卡地亞位於希臘首都雅典的商店前，看卡地亞的珠寶產品。（Getty Images）

客戶姓名電郵等資料外泄 不涉信用卡訊息

路透社6月3日報道，卡地亞的電郵證實，其電腦系統一度被未經授權者暫時存取，「少量客戶資訊」已被竊取，包括客戶姓名、電子郵件地址和所屬國家等，但不包括任何密碼、信用卡或其他銀行訊息。

卡地亞表示，問題已解決。公司已進一步加強系統和資料的保護，並已通知相關政府部門，及正在與外部網路安全專家合作。

路透社引述網路情報公司Oxylabs的負責人Julius Cerniauskas稱，這次事件表明，沒有任何品牌能免於黑客入侵。「攻擊者愈來愈投機取巧，手段也愈來愈老練，他們瞄準的是持有寶貴客戶數據的品牌，而不僅僅是信用卡號」。

圖為2020年6月5日，英國利物浦的一家Victoria's Secret門市。（Reuters）

Victoria's Secret網站上周關閉數天

美國內衣品牌Victoria's Secret於2日披露，公司的資訊技術系統遭遇安全事件，導致網站於上星期被迫關閉數天。

時尚品牌The North Face近日也向部份客戶發送電郵，稱4月曾遭遇「小規模」攻擊。

馬莎百貨：圖為2022年3月10日，英國倫敦一家馬莎百貨（Marks & Spencer）的門市標誌。（Reuters）

英國馬莎4月遭入侵系統 損失達3億鎊

英國零售商馬莎百貨（Marks & Spencer）上月表示，4月遭遇「高度複雜且有針對性的」網路攻擊，使其損失約3億英鎊的利潤。與此同時，倫敦百貨公司Harrods、英國連鎖超市Co-op早前也曾被黑客入侵。