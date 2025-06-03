Cartier網站遭黑客攻擊 稱部份客戶資料被盜
撰文：蕭通
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再有大型零售商遭黑客攻擊，奢侈珠寶品牌卡地亞（Cartier）透過電郵證實，其網站遭到黑客攻擊，部份客戶資料被盜。卡地亞告知客戶，該公司的網站遭到駭客攻擊，部分客戶資料被竊。路透社報道，樂壇天后Taylor Swift、荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、前美國總統奧巴馬（Barack Obama）的夫人米歇爾（Michelle Obama）等，都曾佩戴過該公司的手錶、項鍊和手鐲。
客戶姓名電郵等資料外泄 不涉信用卡訊息
路透社6月3日報道，卡地亞的電郵證實，其電腦系統一度被未經授權者暫時存取，「少量客戶資訊」已被竊取，包括客戶姓名、電子郵件地址和所屬國家等，但不包括任何密碼、信用卡或其他銀行訊息。
卡地亞表示，問題已解決。公司已進一步加強系統和資料的保護，並已通知相關政府部門，及正在與外部網路安全專家合作。
路透社引述網路情報公司Oxylabs的負責人Julius Cerniauskas稱，這次事件表明，沒有任何品牌能免於黑客入侵。「攻擊者愈來愈投機取巧，手段也愈來愈老練，他們瞄準的是持有寶貴客戶數據的品牌，而不僅僅是信用卡號」。
Victoria's Secret網站上周關閉數天
美國內衣品牌Victoria's Secret於2日披露，公司的資訊技術系統遭遇安全事件，導致網站於上星期被迫關閉數天。
時尚品牌The North Face近日也向部份客戶發送電郵，稱4月曾遭遇「小規模」攻擊。
英國馬莎4月遭入侵系統 損失達3億鎊
英國零售商馬莎百貨（Marks & Spencer）上月表示，4月遭遇「高度複雜且有針對性的」網路攻擊，使其損失約3億英鎊的利潤。與此同時，倫敦百貨公司Harrods、英國連鎖超市Co-op早前也曾被黑客入侵。
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