印度火葬場圍牆倒塌 5人遭活埋慘死 2女童路過遭殃｜有片・慎入
撰文：TVBS新聞網
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近日，印度哈里亞納邦（Haryana）發生一起驚悚的意外事故引起社會關注。
一間火葬場的牆面突然倒塌，導致坐在牆旁的4名民眾及路過2名女童當場被石塊埋沒，5人包括2女童已當場死亡，其中1民眾仍在醫院搶救。
點圖放大瀏覽監視器拍到的事發一刻：
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根據《印度時報》、NDTV報道，這宗意外事件發生在本月20日傍晚，地點位於哈里亞納邦古爾岡市的火葬場。
根據網路流傳的監視器畫面顯示，當時有多名男子一起坐在牆旁邊聊天，沒想到火葬場的牆面突然倒塌，在短短不到幾秒鐘的時間，4名男子及2名路過的女孩就被石塊埋沒。
警方接獲通知後，迅速趕到現場，3名民眾和2名女童當場重傷死亡，另一名50歲的傷者仍在醫院搶救。
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根據當地警方指出，該火葬場的結構很差，沒有任何的樑柱。
逝者家屬指控，附近居民早在2個月前就要求修補這道牆，但一直沒有下文，沒想到悲劇就此發生，認為當局應該負起責任。
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