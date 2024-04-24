印度火葬場圍牆倒塌　5人遭活埋慘死　2女童路過遭殃｜有片・慎入

近日，印度哈里亞納邦（Haryana）發生一起驚悚的意外事故引起社會關注。



一間火葬場的牆面突然倒塌，導致坐在牆旁的4名民眾及路過2名女童當場被石塊埋沒，5人包括2女童已當場死亡，其中1民眾仍在醫院搶救。

點圖放大瀏覽監視器拍到的事發一刻：

+ 4

根據《印度時報》、NDTV報道，這宗意外事件發生在本月20日傍晚，地點位於哈里亞納邦古爾岡市的火葬場。

根據網路流傳的監視器畫面顯示，當時有多名男子一起坐在牆旁邊聊天，沒想到火葬場的牆面突然倒塌，在短短不到幾秒鐘的時間，4名男子及2名路過的女孩就被石塊埋沒。

警方接獲通知後，迅速趕到現場，3名民眾和2名女童當場重傷死亡，另一名50歲的傷者仍在醫院搶救。

【延伸閱讀】輪胎充氣大爆炸 印度巴士司機被「炸到飛起」墜地慘死（點圖放大瀏覽，慎入）：

+ 11

根據當地警方指出，該火葬場的結構很差，沒有任何的樑柱。

逝者家屬指控，附近居民早在2個月前就要求修補這道牆，但一直沒有下文，沒想到悲劇就此發生，認為當局應該負起責任。

延伸閱讀：

泰男「自己亂接電線」！下秒釀悲劇 整棟房直接燒掉傻了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】