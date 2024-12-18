印度餐廳19歲員工「衣服捲進攪拌機」瞬間被吞慘死　揭從未受訓練

印度孟買傳出一宗不幸命案，一名19歲男子在當地餐廳打工，操作與腰部差不多高的攪拌機時，衣服意外被捲進機器中，導致他整個人都被扯進去，因此身亡。餐廳老闆涉嫌違反工作安全正在面臨警方調查。



這一不幸事件15日發生在孟買沃里區（Worli），來自賈坎德邦的19歲男子蘇瑞吉（Suraj Narayan Yadav）在當地一間路邊小吃店工作，被監視器拍到他操作攪拌機時，整個人意外被扯進機器中畫面。

印度餐廳19歲員工蘇瑞吉工作時衣服捲進攪拌機，導致他被扯入慘死。（X@mid_day）

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影片中可看到，穿着襯衫的蘇瑞吉將食材放進攪拌機中，攪拌機高度約到他的腰，過程中他不時將手伸進機器中幫忙攪拌，沒想到襯衫意外卡到機器，整個人瞬間被扯進裡面。

警方接獲報案後聯絡消防隊，消防員成功將蘇瑞吉從卡住的機器中救出，隨即把他送到醫院，然而當他抵達時，被醫護人員宣告已經死亡。

警方表示，最近才在餐廳工作的蘇瑞吉，之前沒有受過操作餐廳機器的相關訓練，且32歲餐廳老闆科特卡（Sachin Kothekar）在讓他操作前，也沒有提供適當的安全措施與培訓，案件目前已立案進行調查。

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