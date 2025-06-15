美主持人直播節目被診斷患癌　驚恐表情無刪剪直接出街

美國一檔節目邀請皮膚科專家跟觀眾傳達有關皮膚健康的相關知識，沒想到主持人在節目中，當場被皮膚科專家診斷有皮膚癌，讓他相當震驚，當下真實的表情也透過節目直播呈現給觀眾，在網絡上引起熱議。



主持人Mike Jerrick直播中請醫生看診，結果被診斷出罹患皮膚癌。（FOX News截圖）

主持人Mike Jerrick直播中請醫生看診，結果被診斷出罹患皮膚癌。（FOX News截圖）

根據霍士新聞報道，節目《Good Day Philadelphia》在直播中邀請到賓夕法尼亞大學塔拉米勒黑色素瘤中心（Tara Miller Melanoma Center）的皮膚科醫生沃克（Dr. Joanna Walker）進行一段有關皮膚保養的訪談，直播當中，主持人傑里克（Mike Jerrick）請醫師檢查了自己手上的一個斑點，沒想到，醫生當場診斷傑里克罹患了皮膚癌。

當時，兩人正在討論檢查皮膚、預防皮膚癌的重要性，醫生當場檢查了傑里克右手肘的一個斑點，當場診斷是一種常見的基底細胞癌（basal cell carcinoma），這個診斷結果讓主持人相當意外。不過，事後醫生也說明，基底細胞癌是一種「生長速度非常緩慢」的皮膚癌，一般不太會擴散到身體其他部位，如果早期發現，是有機會可以根治的。

Mike Jerrick事後接受訪問時也說，這個診斷結果對他來說相當驚訝，他也馬上安排了門診要處理自己手上的斑點。（FOX News截圖）

這個診斷結果也透過直播放送給觀眾，節目片段在網絡上引起熱烈討論。主持人傑里克事後接受訪問時也說，這個診斷結果對他來說相當驚訝，他也馬上安排了門診要處理自己手上的斑點。傑里克透過自己的經驗呼籲，如果發現身上有類似斑點或皮膚變化的人，一定要記得去檢查，可以及時治療。

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