美媒：《華郵》遭網絡攻擊　多名記者電郵被盜　疑外國政府所為

美媒周日（6月15日）報道，《華盛頓郵報》遭受了網路攻擊，多名記者的電子郵件帳號遭入侵，該公司高層近日向部分受影響員工表示，這次攻擊可能是外國政府所為。



《華爾街日報》引述部分知情人士指，《華郵》工作人員被告知，入侵事件導致記者的微軟（Microsoft）帳戶被盜，並可能使入侵者能夠存取他們收發的工作郵件。知情人士稱，被攻擊的包括國家安全和經濟政策團隊的記者，其中一些記者撰寫有關中國的文章。

2025年3月31日，德國漢諾威，漢諾威工業博覽會（Hannover Messe）開幕當日，美國微軟公司（Microsoft）的標誌在展會現場出現。（Reuters）

報道指，《華盛頓郵報》執行主編默里（Matt Murray）在周日一份內部備忘錄中表示，他想通知全體員工，公司電子郵件系統可能遭遇了有針對性的未經授權的入侵。他還表示，《華郵》認為只有少數記者的賬戶受到了影響。該資料外洩事件於周四被發現，並已展開調查。

路透社指默里此前在《華爾街日報》擔任主編期間，也協助處理過類似事件。2022年，出版《華爾街日報》的新聞集團（News Corp）遭遇數碼入侵。事件中，數量不詳的記者的電郵帳號和資料遭到外洩。

《華盛頓郵報》遭到黑客攻擊。（路透社）

據悉，受黑客攻擊影響的工作人員最近幾天收到通知，並被指示不要討論此事。