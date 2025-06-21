韓青年苦練絕食減肥　每天只喝1杯水暴瘦至47kg　一原因慘遭判刑

服兵役是大部分男性的必經之路，但各種腦洞大開的逃兵事件卻屢見不鮮！



韓國一名21歲男子為了躲過當兵的命運，竟故意減肥「每天只喝1杯水」，身高177厘米的他，最終暴瘦僅剩47公斤，被判定不用入伍。對此，經韓國地方法院審理，將該名逃兵男子依違反《兵役法》判處6個月有期徒刑、緩刑1年。

韓國一名21歲男子為了躲過當兵的命運，竟故意減肥「每天只喝1杯水」。（vocofm.com）

身高177厘米的他，最終暴瘦僅剩47公斤，被判定不用入伍。（《D.P：逃兵追緝令》劇照）

最終，他因違反《兵役法》被判處6個月有期徒刑、緩刑1年。（《D.P：逃兵追緝令》劇照）

綜合韓國論壇《ppomppu》、韓媒《Naver》等報道，該案發生於2023年7月間，韓國一名21歲男子因不想服兵役，突發奇想在兵役體檢前「絕食減肥」，每天只靠喝一杯水維持生命，試圖鑽兵役漏洞，最終成功以身高176.2厘米、體重49公斤、身體質量指數（BMI）15.7的成績，被判定「體重過輕」延緩兵役。

同年9月，男子收到突襲體檢通知，他又以同樣手法瘦身至47.7公斤，再次瞞天過海，並被改以「社會服務要員」身份服役，無須入伍接受軍事訓練。

案經審理，韓國水原地方法院19日宣布判決，認定被告試圖透過故意減肥來逃避兵役，審酌其犯罪之動機、手段、方法罪行重大，故依違反《兵役法》判處6個月有期徒刑、緩刑1年。

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