Labubu原來是女的？為什麼有9隻牙？揭誕生10年「忽然爆紅」之謎

就在本週，畢彼特（Brad Pitt）為新片《F1：狂飆飛車》路演預熱，和Javier Bardem等主演們一起拆開Labubu盲盒。「我想拆到DADA！」畢彼特笑著許願。最後拆到了QUQU他也很開心，學了個它的瞪眼表情，作勢把玩偶揣進衣兜裡。「畢彼特也是好起來了，能和Labubu同框了。」粉絲們歡樂評論道。



這就是Labubu如今的現狀，隱藏款價格被黃牛代購炒到20多倍，大牌明星都爭相讓它出現在自己的社群媒體上。Rihanna、金卡戴珊（Kardashian）、BLACKPINK Rosé、泰國公主……明星們的包包上都掛著Labubu。

Labubu玩偶（labubuofficial.co.il）

點圖放大看看Labubu的產品：

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從奢侈品到日常快速消費品，品牌要行銷，第一個想到的也是它。從和LV、可口可樂合作，到最近Uniqlo的聯名。與Sacai、Carhatt的三方聯名玩偶拍賣會被炒上天價，第14個盲盒剛開拍就被叫價1650美金（約12952港元）。當然，還有不久前登上熱搜的初代大玩偶被拍出108萬元人民幣。圈外人都看不懂了：

不就是一個玩具嗎？怎麼能賣這麼貴？

「我也覺得很神奇，從沒想過它會這麼火。」最近被問到這一話題，Labubu之父、藝術家龍家昇這麼感慨道。Labubu到底是怎麼從不為人知的繪本小配角，一步步走到今天的？背後，是長達十年的厚積薄發。當然，還有一些運氣。

繪本中的小配角

和許多沉迷於繪畫的藝術家一樣，龍家昇有相當i人的一面。遠在比利時，他刻意兩耳不聞窗外事：

坦白說，我沒有太理會外界反應，只是專注在自己的創作上。

對他這代香港70後來說，潮流玩具（他們比較叫「藝術玩具」）並不算是新事物。起初被本地廠牌How2Work看中，為Labubu推出收藏公仔時，龍家昇的初心只是為自己的繪本多一個展示渠道：

大家喜歡玩具，就會對我的書有更多興趣。

繪本是這一切的起源。六、七歲移居荷蘭後，為了幫一句荷蘭語都不會的小家升語言入門，老師每天帶他去圖書館看繪本。當時他接觸的繪本中，有大量來自芬蘭、挪威、丹麥的故事，多是圍繞著精靈、妖怪的北歐當地傳說。Tove Jansson的姆明（Moomin）系列故事對龍家昇影響至深，借助這個在芬蘭森林中的精靈形象，作者描述的其實是內心深處的恐懼。

Tove Jansson的姆明系列故事對龍家昇影響至深（IG@moominofficial）

Tove Jansson的姆明系列故事對龍家昇影響至深（IG@moominofficial）

她創作的時間在二戰之後，所以很多故事都是反映她對戰爭的恐懼。我記得有一集是講一塊隕石掉下來，那塊隕石代表的是原子彈。

龍家昇小時候的「第一志願」是當電影導演，看了《星際大戰》（Star Wars）後他相當痴迷，回家就不停畫各種場景，厚厚一疊他自己創作的星戰分鏡。沒想到，畫畫最後成了他的終身事業。

畫繪本的初衷就是我有故事想說，比起拍電影、做動畫，繪本相對更簡單，我自己構思自己畫，一個人就能完成。

2015年，Labubu的形像在龍家昇繪本《神秘的布卡》中首次出現。那是一個關於羊男傳說的故事，人類用某些東西和他交換，便能達成心願。隨後在《柏度與少女》《米羅安魂曲》中，Labubu和它的「The Monsters」家族進一步壯大。

在原著繪本裡，Labubu並不是主角，而是在背景中時隱時現的小精靈。龍家昇介紹說，最初的形象設想就像偷東西的小矮人，來到人類的世界，它有動物元素但不是動物。

很多北歐繪本中的精靈形象，就是這樣「四不像」，9顆牙齒代表了三組「3」，是精靈的標誌。

早期Labubu的形象並沒有現在這麼可愛，而是更多稜角，臉更長，手腳細長，氣質更邪惡。後來慢慢變成了胖胖、眼睛水汪汪的樣子。

粉絲遍全球包括Blackpink Lisa等紅星 英國門店同樣有人為搶Labubu大打出手（點圖放大了解更多）：

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整個The Monsters家族裡，Labubu是龍家昇最早設計的一個。後來角色越來越多，龍家昇自己都快數不清，至少有三四十種。

Labubu設定為女性，沒有父母，有超過100隻；首領Zimomo是男生，多了尾巴，體型更大；為了展覽活動需要，又設計了心形鼻的Mokoko，黑色天使King Mon……我不是想講一個角色，是想講整個精靈的世界。

取名字是一大課題。Labubu的名字來自於角色說話加在句尾的口癖，龍家昇有一本筆記本，專門用來記自己想到的名字，滿滿一張紙，用了一個劃掉一個。

最喜歡的名字其實是Zimomo，因為是和女兒一起想到的。

被資本相中的「救星」

2015年Labubu誕生，同一年，當時還是潮玩零售平台的泡泡瑪特（Pop Mart）正處於最低谷。面對高強度線下零售競爭，創辦人王寧每天為出路煩惱。就在此時，他偶然間看到了日本爆火的玩具娃娃Sonny Angel，決定轉型盲盒賽道。第二年，泡泡瑪特火速簽下了香港設計師王信明，推出Molly Zodiac星座系列，4秒售罄一炮而紅。泡泡瑪特由此確定了打法，建立起IP團隊，滿世界逛潮玩展，挖掘有一定粉絲基礎，又未被資本商業化的小眾藝術家。

3年後，他們在香港潮玩展上看到了How2Work為龍家昇做的Labubu彩色公仔。王寧直覺就認為，這隻小怪物的醜萌感，能擊中Z世代的反叛美學。2019年Labubu正式進入泡泡瑪特的玩具體系。一開始它並沒有像王寧預料之中那樣大火，顧客回饋說它的形象太嚇人。於是就有了後來的新設計，整體被拍扁變得更圓滾滾，眼瞳放大，還加上腮紅，更符合亞洲美感。

泡泡瑪特對Labubu投入了大量資源做行銷，在北京泡泡瑪特樂園中讓它作為核心IP站C位。它與瑞幸推出聯名，Labubu的形像在上萬家瑞幸門市曝光一個月之久。2023年米蘭時裝週，Labubu和中國設計師品牌Pronounce聯名上演大秀，巨大的公仔就坐在秀場前排。這段期間，一系列毛絨掛件的推出，加上抖音平台帶貨風潮，Labubu開始火了起來，並逐漸傳到了國外。

從東南亞火到世界

東南亞成了Labubu的第一片海外陣地，泰國、柬埔寨、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓等地湧現了大批擁躉。2024年4月，韓國女子團體BLACKPINK成員Lisa在她的Instagram上發布了自己和Labubu的馬卡龍系列的合照。一時間，該系列在二手平台上價格暴漲，黃牛代購們掃空了線上線下庫存。

Labubu的熱度，迎來了新一輪爆發。它出現在73歲泰國烏汶叻公主的懷裡，西麗萬那瓦里公主的愛馬仕包包上也掛著它，泰國人愛它愛到不行，甚至官方授予它「神奇泰國體驗官」的頭銜。越來越多的明星街拍中，出現了Labubu的身影，Rihanna、金卡戴珊、Rosé、王嘉爾都對這隻小怪物愛不釋手。

每當有新系列發售或舊款補貨，線下門市門口都會通宵排起長龍。前一陣首爾明洞店1.0補貨，還有黃牛在門口大打出手，泡泡瑪特依照海外運作策略，對該地區發出停售公告。類似的情況在歐洲也出現過很多次，有十幾家店都因類似的原因被官方叫停過發售，其中就包括倫敦Stratford店，凌晨3點黃牛打架的影片在外網造成轟動。抖音上最火紅的梗，很多都和Labubu有關：

碰上當街搶包，Coach包包你儘管拿去，Labubu掛飾千萬手下留情。

隨著新系列的不斷推出，Labubu的熱度和二級市場價格仍在水漲船高。奧斯卡影后楊紫瓊曬出自己的新收藏，3.0隱藏款和一整盒Labubu 「怪味便利店」羨慕煞眾人。這一款「本我」隱藏款一度炒到了4000元。

Labubu的「好運氣」

回看Labubu的走紅之路，有一些必備因素，例如設計師龍家昇的多年沈澱，以及泡泡瑪特長年不遺餘力的資本行銷。但同時，這個現象級的爆款背後，也有許多沒那麼顯而易見的綜合因素加成。例如這兩年突然（再次）興起的包掛（掛袋飾物）風潮，給了Labubu一個絕佳的展示舞台。相較於以往的桌面擺件和掛卡、SOFUBI公仔，大家更樂意把心愛的、罕見的玩偶收藏讓更多人看見，這是情緒價值的重要部分。

與之相關的是，由於在被明星、名媛帶火的初期，Labubu通常伴隨著LV、愛馬仕包包一同出現，加上它在二級市場炒價水漲船高，給予了這個IP天然的奢侈品屬性。同時，球鞋、潮牌市場的熱度褪去，大量二級市場資金在潮玩領域找到新方向，Labubu成了囤積居奇的最佳標的。黃牛們在這個過程中功不可沒，這些在泡泡瑪特店門口排隊、鑽研機器人線上搶貨的打樁模子們，和之前在球鞋店門口連夜搭帳篷的幾乎就是同一批人。

另外在國內，由於《哪吒2》的驚天大爆，許多人對於所謂「魔童臉」有了很大改觀。這種美感上的變化，很可能也體現在了面容相似的Labubu銷量。2024年，包括Labubu在內的The Monsters系列為泡泡瑪特帶來30.4億元人民幣營收，年增超過700%。今年它的成績很可能會再創新高。

從2015到2025，Labubu度過了第十個年頭。龍家昇最近透露，正在為它的十週年製作新的繪本故事。

希望大家在關注玩具的背後，能知道它還有這樣的故事。

你如何看待Labubu的爆紅？來留言一起聊聊吧。

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