男遊客擺Pose打卡意外撞穿烏菲茲美術館309年前畫作　館方擬索賠

意大利烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）傳出一件300多年歷史的藝術品受損事件。



一名遊客在美術館內參觀時，在一幅18世紀畫作前自拍，結果一個沒站穩，整個人不小心撞到畫作上，導致珍貴畫作被撕裂一個洞。

一名遊客在意大利烏菲茲美術館一幅18世紀畫作前自拍，結果沒站穩撞穿畫作。（X@Rainmaker1973）

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事件21日發生在佛羅倫斯（Florence）當地知名的烏菲茲美術館，一名男遊客與女友一同參觀美術館時，他意外撞毀了意大利藝術家加比尼亞（Anton Domenico Gabbiani）於1712年所創作的托斯卡納（Tuscan）王子Ferdinando de' Medici的肖像畫。

從監視器畫面中可看到，這名男遊客站在畫作前，試圖模仿畫作中人物的姿勢拍照，結果一個不小心沒有站穩，整個人往後倒在畫作上，意外在畫中人物右靴的附近撞出一個洞。

館方工作人員表示，目前已將破損畫作移出展場並且進行修復，有鑑於部分遊客來美術館參觀並非真心為了藝術，而是為了製作內容分享到網路上，為了制止這種歪風，館方將會對這類型遊客採取更嚴厲的措施，已對毀壞畫作的男遊客提出破壞文化遺產的起訴，未來有可能需要賠償損失。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】