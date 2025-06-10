睡覺「俾鬼壓」？專家：全球3成人遇過　原因及緩解法曝光

有時半夜夢醒身體卻動彈不得，這種現象俗稱「鬼壓床」（又稱「俾鬼壓」），而且西洋人「鬼壓床」也會見鬼。



美媒週日（6日）報道，這在醫學上稱「睡眠癱瘓症（Sleep paralysis）」；睡眠專家解釋背後原因，心理學者則給出遇到「鬼壓床」時的4個建議。

全球3成人遇過「半夜鬼壓床」！竟是癱瘓症 專家揭原因及4緩解法（01製圖）

不同國家的人看到的「怪物」也不同 專家教「鬼壓床」時這樣做（點圖放大閱讀）：

+ 25

39歲的哈佛大學心理系研究員賈拉（Baland Jalal）憶起19歲的「鬼壓床」，猶如現實生活正在經歷恐怖片，他驚恐地躺在床上，並記得周圍環境，卻無法移動或說話，而眼前出現令人不安的怪物，試圖勒住他脖子：

那種感覺就像全世界的邪惡凝聚成一顆泡泡，出現在你的臥室。

這是很典型的睡眠癱瘓症。

加州大學柏克萊分校人類睡眠中心主任沃克（Matthew P. Walker）向美媒表示，睡眠癱瘓症常發生在快速動眼期（REM），像是一個交通繁忙的十字路口，你的大腦清醒且警覺，但身體已經沉睡，無法動彈。

在進入深度睡眠後，快速動眼是睡眠的下個關鍵階段，特性是這時會很多夢，而且還格外逼真，心跳呼吸都會加快。REM對記憶、專注、情緒調節及免疫力等功能也非常重要。

賈拉的經驗驅使他到世界各地研究「鬼壓床」，他先拿到了精神病學博士學位，現於哈佛擔任心理研究員。一項數據指出，全世界大概30％的人，一生至少經歷過一次睡眠癱瘓症。

賈拉指出，約40％經歷睡眠癱瘓症的人會出現視覺、聽覺等幻覺，例如胸口受壓或身體不適；90％的人對這種幻覺恐懼。這些幻覺可以是幽靈、外星人或像貓的生物，行為可能只是無害的接近，也有可能是猥褻，甚至出現殺害的行為。

【延伸閱讀】一定要瞓足8個鐘？台醫生破「睡眠5大謠言」 飲酒反而令人瞓唔好（點圖放大閱讀）：

+ 19

賈拉在研究時注意到，這些幻覺的形象或民間對睡眠癱瘓症成因的看法，都存在一些文化脈絡，例如埃及或意大利人的「鬼壓床」，常看到巫婆或邪惡妖精；丹麥、波蘭以及美國相對較少超自然解釋，恐懼感也較低。

我們為何會看到這些怪物？是從夢境溢出到意識中？

賈拉認為根據他的研究，這種說法不完全正確，但一部分是這樣沒錯。當你明明有意識，卻又被癱瘓的身體造成困惑，很自然會反應要擺脫這種情況，此時大腦也會發出一連串訊號轟炸，但身體無法給出回應。

賈拉的理論簡言之，就是你的大腦正在說「去你的」，於是編了一個你身體必須面對的故事，來應對當前怪異的狀況。沃克則指出，前額葉皮層活動減少，也會導致幻覺非常真實且帶情緒，情緒還會被活躍的杏仁核放大。

科學家們雖然知道睡眠癱瘓是清醒與睡眠間，交錯失調的情況，但仍不清楚具體成因；專家指出，幾個有關的因素，包括壓力、焦慮、PTSD（創傷後壓力症）等。賈拉表示，過往大多的睡眠癱瘓發生在求學時期，現在每年會發生1、2次，通常處在高壓狀態。他和沃克均指，睡眠癱瘓常見的原因，還包括失眠、時差，睡眠時間不規律，甚或一些遺傳因素。

睡眠癱瘓實際上並不危險，不過賈拉表示，根據發作的情況，這是可能潛藏睡眠障礙，若定期發生也會導致睡眠上的焦慮，進而干擾到日常生活，要是幻覺令人恐懼，也會導致焦慮或創傷。

沃克表示，睡眠癱瘓有很多方法治療，最簡單的就是能安寧睡個7至9個小時，保持規律的睡眠時間，注意自己的壓力，情況太嚴重，可能就需要藥物治療。

另，賈拉提出「冥想放鬆療法」，來對抗睡眠癱瘓發生時：

1. 認知上重新評估

閉上眼睛告訴自己，你正在經歷很常見的狀況，並不會因此而亡。

2. 跟情緒保持距離

告訴自己，現在只是大腦在整你，情緒沒理由因此更為負面，讓情況變糟。

3. 專注在正面的事

祈禱或想像家人的臉龐，用這種方式集中注意力，使思緒變愉快而非恐懼。

4. 放鬆肌肉不要動

一些專家說，嘗試輕微移動手指或腳趾，可能會讓你更快從發作中走出來；但賈拉並不建議這樣做，認為可能觸發別的幻覺。

【延伸閱讀】刷牙、設手機鬧鐘都唔得 日本睡眠專家列「10大睡前不能做的事」（點圖放大閱讀）：

+ 19

延伸閱讀：

3星座打拚會出頭！處女靠實力說話 這群默默耕耘終成贏家

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】