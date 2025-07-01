馬克龍暗諷特朗普？　指大國開徵關稅形同「勒索」

英國媒體6月30日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）表示，大國向貿易夥伴開徵關稅往往是一種如同「勒索」的行為，而不是真的讓貿易再平衡的手段。



據路透社報道，馬克龍在西班牙出席一個有關國際發展融資的會議上表示：「我們需要恢復國際貿易的自由和公平，而不是增加貿易壁壘和關稅。貿易壁壘和關稅一般是由最強大一方設計的，經常被用作勒索工具，而不是用於再平衡的工具。」

馬克龍敦促各方支持並反思世界貿易組織（WTO），讓其與應對不平等和氣候變遷的使命保持一致。

馬克龍強調：「在地球發展的這個關鍵時刻，開啟貿易戰和開徵關稅是一種反常行為，尤其是當我看到那些，經濟剛開始起飛的國家被徵收關稅時。」

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日向全球貿易夥伴開徵「對等關稅」，其後在4月9日宣布暫緩執行90日。

報道指，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）同日駁斥馬克龍的講法，堅稱關稅是重建美國製造業的有效工具。她表示，特朗普仍在就貿易問題進行討論，以協助美國工人。

2025年6月3日，美國華盛頓，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）舉行記者會。（Reuters）

萊維特表示：「歐洲和世界其他國家可能不習慣現時這種情況，但特朗普總統已經回歸，他將為我們的人民和國家做正確的事情。」

聯合國貿易和發展組織曾表示，特朗普提出的關稅，可能對發展中國家造成災難性影響；萊索托、柬埔寨、老撾、馬達加斯加和緬甸等，一些世上最貧窮國家在特朗普的「對等關稅」下，將面臨全球最高額的關稅。

2025年6月30日，西班牙塞維利亞（Seville），法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席第四屆國際發展融資會議（International Conference on Financing for Development）。（Reuters）

馬克龍過往一直直言不諱地批評特朗普的關稅政策，他亦表示，在發動貿易戰的同時要求歐洲國家增加國防開支是一種不正常的行為。