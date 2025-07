David Lake談特朗普・四｜要求歐洲獨立將失去美國影響力

2025年特朗普(Donald Trump)就職後,一系列國際政治事件震驚全球:面對俄烏戰爭,特朗普直接與澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)爆發白宮罵戰;面對全球經貿,特朗普毫不猶豫在4月發動「解放日」關稅戰;面對中東亂局,特朗普從提議「接管」加沙到應對後續的以色列、伊朗衝突,各種驚人之舉層出不窮。這種赤裸展現權力政治的美國,引發了各方探問與擔憂:特朗普是否正為自由國際秩序送終?



5月16日,中華文化永續發展基金會舉辦「永續發展的王道途徑國際論壇」,台灣大學社會科學院、21 世紀基金會、王道永續指標亦參與協辦,邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克(David A. Lake),以「自由國際秩序的終結:全球化、深層對抗與未來?」(The End of Liberal International Order: Globalization, Deep Contestations, and the Future?)為題,講述以特朗普為代表的當前挑戰從何而來,自由國際秩序又將走向何方。



雷克既是美國政治學會暨國際研究學會前會長、國際政治經濟學會創辦人暨主席,也在國際關係理論、國際政治經濟學上發表大量經典著作,包括《國際關係中的等級制》(Hierarchy in International Relations)、《間接統治:美國國際等級制之成形》(Indirect Rule: The Making of US International Hierarchy),更是美國大學通用政治學教科書《世界政治:利益、互動與制度》(World Politics: Interests, Interactions, Institutions)的共同作者。



圍繞演講,《香港01》推出系列報道四篇,本篇為第四篇,聚焦現場提問後半段。



5月16日,中華文化永續發展基金會舉辦「永續發展的王道途徑國際論壇」,邀請到美國加州大學聖地牙哥分校特聘教授、美國藝術與科學院院士大衛·雷克(David A. Lake),以「自由國際秩序的終結:全球化、深層對抗與未來?」為題,講述以特朗普為代表的當前挑戰從何而來,自由國際秩序又將走向何方。(劉燕婷攝)

提問四:我有兩個問題,第一個是關於民粹主義。您提到全球化正在塑造發達民主國家的民粹主義,而這種有害現象可能導致民主衰退,您認為這是可逆的嗎?要如何停下這一進程?

第二個問題是關於日本。您認為像日本或歐洲國家這樣的國家,能在自由秩序衰落的時候貢獻一己之力、發揮任何作用來拯救秩序嗎?它們的角色是什麼?

雷克:關於第二個問題。我的第一本書就是關於英國的衰落,以及所謂「國際經濟支持者」(supporters within the international economy)的崛起。當時我就在書中探討,在英國管理國際經濟的能力衰弱後,美國或其他國家會不會挺身而出、強化現行規則?

我試圖提出的論點是,是的,這完全有可能,但集體行動問題還是相當嚴重,各方或許可以建立一套領導人的多邊合作機制,但實踐上還是很困難。想想20世紀70年代,面對全球經濟衰退,美國總統卡特(Jimmy Carter)嘗試了所謂「火車頭」(locomotive)政策,希望日本、德國、美國三個國家帶頭增加財政支出,以此刺激國際經濟,將世界拉出衰退。但最後美國做到了,德國和日本卻沒有。

因此針對你所提議的,「火車頭」其實就是一次明確的嘗試,但事實也證明這種合作非常脆弱。當然我認為可能性始終存在,但我也認為這需要克服一些重大障礙,才能建立更協調的集體領導。

至於民粹主義是否可逆,在過去一個世紀左右,發達工業化國家出現幾個具規模的民粹主義政黨。而在多數情況下,它們都是少數派、接著逐漸衰落。如果不擴大自己的政治議程,這些政黨就不可能成為多數派,也就很容易走向消亡。例如加拿大農民聯盟(Canadian Farmers Alliance)就因堅持其自己的民粹主義理想,所以不斷在選舉中落敗,最終也因此消失;但反觀其他「相對成熟」的民粹政黨,就為贏得選舉而擴大政治平台,且逐漸進入主流。

但美國的不同之處在於,美國當前的民粹政黨幾乎就是多數,並且已經先後贏得兩次選舉,因此它並沒有動力去「磨平棱角」(sand off the rough edges)、努力成為「更主流」的政黨。我的預期是,民粹主義還會在美國持續一陣子,我無法告訴你20年後會發生什麼、我也沒有那麼好的水晶球,所以我不會假裝猜測,但我預計民粹主義會伴隨我們一段時間,畢竟它不只已幾乎成為多數,還擄獲了作為美國兩大黨之一的共和黨。我不認為這種動態,會在下次選舉、甚至再下一次的選舉中,出現變化。

2024年11月6日,美國佛羅里達州,圖為特朗普在西棕櫚灘上向支持者發表講話,他在當日宣布在2024年總統大選中獲勝。(Reuters)

提問五:關於後西方(post west)或後自由主義(post liberal)秩序的樣態,各界已經有很多討論。有些人認為,情況可能會像「新冷戰」(new cold war),也就是存在兩個大國、兩個集團;但也有人認為,美國衰弱後,國際秩序會走向多極,阿查亞(Amitav Acharya)最近就寫了一本關於這個主題的書《曾經與未來的世界秩序:西方衰落後全球文明為何能倖存》(The Once and Future World Order: Why Global Civilization Will Survive the Decline of the West)。當然他的觀點始終如一:印度正在崛起,世界格局將與「舊冷戰」時期不同,美國不再是超級大國,國際則存在多個權力中心。您對此有何看法?

雷克:即便是在兩極格局和冷戰時期,全球也存在具有一定自治空間的區域子系統(regional subsystems),例如東南亞的東盟(ASEAN),就是相互認同的國家集團所形成的區域子系統,成員彼此在冷戰競爭的陰影下密切合作。

因此,我認為「多極」並不是特別新穎的現象。中美仍會是世界最大的兩個經濟體,就像房間裡的兩頭大象,持續對國際體系的結構產生影響,這是我的預期;但這不表示,其他單一國家就不能發揮重要作用,例如印度、巴西、金磚國家等,它們也可以在國際政治中扮演重要角色,或者擁有相對獨立、各自運作的區域子系統。

因此,我與阿查亞的觀點並不一定存在矛盾,阿查亞的觀點可能更鼓吹多極化進程,而我的觀點也許更悲觀,我認為中美競爭將使許多關係的結構比他預期的更長,但我認為我們之間並不存在真正的不一致。

東盟峰會5月26日在馬來西亞吉隆坡舉行。(Reuters)

提問六:近期特朗普訪問中東,他在當地看到許多軍事干預(military intervention),也因此對前總統們有了許多抱怨,認為美國為改變當地政權做了大量工作,最終卻只是在浪費資源,而這種做法也在美國導致了很多批評。另外,美國試圖抵制將在南非舉行的G20峰會,原因據說是美國領導層不喜歡這種「搭便車峰會」(free-rider summit),認為這將進一步剝削美國資源,美國也不願再為這類國際機構或組織提供公共財(public good)。

但我認為特朗普對「搭便車者」的憤怒是有問題的,也就是其他觀察家同樣批評的:霸權本身其實藤通過提供公共財,來從歷史積累的利益中獲得最大好處。正如剛過世的知名國際關係理論家奈伊(Joseph Nye)所說,與其他搭便車者相比,司機其實獲益最多。不知您怎麼看待這個批評?

雷克:是的,我完全同意批評是對的,不過我會用有點不同的方式來描述它。

是的,美國提供了一些公共財,但正如你所說,公共財依託的規則本身就有利於美國。其實一直以來都是這樣,制定規則的一方會在其他國家能夠遵守的範圍內,制定對自己有利的規則。這不是傳統意義上的談判,不是美國站出來要求制定一套規則,你還是要有追隨者,談判本身的角色時期相當邊緣,而這套規則最終也賦予了美國特權。

我認為特朗普和他圈子裡的人不明白的,是美國其實長期從這套規則獲得了各種好處。例如,特朗普顯然不滿歐洲人搭美國國防保護傘的便車,但我的理解是,這是美國為了要控制歐洲外交政策,所必須付出的代價。

2025年5月16日,波蘭總理圖斯克、烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍、德國總理默茨和英國首相施紀賢在阿爾巴尼亞舉行的第六屆歐洲政治共同體峰會烏克蘭安全會議上與美國總統特朗普進行電話通話。(Reuters)

在冷戰期間,歐洲不被允許與俄羅斯聯繫,任何通訊都要經過美國,美國也控制了各種議程,包括軍備管制、使用武力協議等。如果歐洲完全自主,並且能夠自行保衛國土,那也就可以奉行更加自主和獨立的外交政策;但正是因為它依賴於美國,美國就能制定自己想要的規則,控制盟友獨立行動的能力,以及獨立違背美國利益的能力。

例如1956年的蘇伊士運河危機,就是歐洲違背美國意願的極少數案例。當時英法入侵埃及,並沒有得到美國的事先批准,於是美國直接威脅要讓英國破產(美國政府刻意拋售英鎊、否決英國向國際貨幣基金組織的貸款申請、停止向英國的經濟援助),作為回應英國也迅速撤軍。

顯然,控制所有西方盟友外交議程的特權,能為美國帶來巨大收益。而為創造這種依賴,美國就需要為他們提供安全,這本質上也是一種交易。但現在美國希望歐洲獨立,這就意味著美國也將失去對歐洲的影響力。

而這種長期的控制機制,似乎完全超出特朗普政府的思考範圍。當前美國正以強制推動有利美國的交易,來追尋短期優勢,卻忽視了美國在國際秩序的長期特權與利益。