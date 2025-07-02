日本修改飛航規定　7.8起禁「尿袋」放機艙行李架

日本國土交通省屬下的航空局（JCAB）於7月1日宣布，將變更俗稱「尿袋」的行動電源在機艙攜帶方式。本月8日起，搭乘全日空（ANA）、日本航空（JAL）等日本航空公司班機時，旅客不可將行動電源放在頭頂行李架，必須隨身保管，以加強監控。



圖為2024年9月6日，日本東京的羽田機場。（Getty Images）

日本經濟新聞報道，因應海內外發生多宗「尿袋」在機艙內冒煙、起火事故，JCAB與JAL、ANA等19家日本航空公司加盟的「定期航空協會」（簡稱定航協）合作，修改飛航規定以提升安全。

從本月8日起，旅客搭乘搭乘日本各航空公司班機時，不可將帶進機艙的行動電源收納在頭頂置物箱，而是必須隨身看管。如果在機上為電子設備充電，必須隨時確認狀態。其他在日本起飛，但搭乘海外公司航班者，則遵循相關公司的規定。

韓國釜山金海機場，1月28日晚一架原訂飛往香港的釜山航空客機起火，消防員向機艙機尾位置灑水撲救。（Reuters）

今年1月，一班從釜山飛往香港班機，在起飛前疑似乘客的「尿袋」過熱起火。受事件影響，不少航空公司開始禁止在飛行途中使用行動電源，也禁止放在行李架。

據日本「航空法」規定，行動電源禁止存放於機上行李架，也禁止隨行李寄艙，攜帶數量也有限制，100Wh（瓦時）以上、160Wh以下的行動電源最多可攜帶2個，超過160Wh的行動電源原則上禁止攜帶上機。