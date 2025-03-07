連Google、Meta也裁員誰還敢相信公司？企業只顧節流或帶來一問題

曾經被視為「鐵飯碗」的科技業，如今卻成為裁員最頻繁的產業之一。從 2022 年至 2025 年，科技產業歷經大規模人事調整，從最初的疫情後人力縮減，發展到如今的「常態化裁員」趨勢。



一些科技公司即使沒有宣佈裁員，卻透過其他方式達成同樣目的。例如，Google 推出「自願離職計劃」，讓員工自行選擇離開，並提供補償方案。亞馬遜（Amazon）則推動「重返辦公室（RTO）」政策，要求員工回到辦公室工作，部分員工因為不想回到辦公室而選擇辭職，該政策因此被外界質疑可能是變相裁員的手段。

而 Meta、微軟（Microsoft）等大型科技公司在裁員的同時，一面招募機器學習工程師，這似乎也反映出在人工智慧熱潮下，科技業的人力方針調整：不再廣撒職缺、吸引最優秀的員工，而是投注更多心力招攬人工智慧領域的菁英。

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從「開放文化」到「不安職場」？科技業員工信任感崩解

根據 layoffs.fyi 數據，2022 年開始的裁員潮在 2023 年達到高峰。2023 年，585 家科技公司裁減 15 萬名員工。雖然在那之後，裁員潮的規模有所緩解，但仍餘波未平，2025 年伊始的短短數周內，已有 19 家科技公司裁員 5200 人，員工今年仍面臨高度不確定性，不知道下一波裁員是否會波及自己。

科技公司過去強調「開放文化、創新精神」，但頻繁裁員已影響員工對企業的信任。許多員工表示，自己在績效考核中表現良好，甚至獲得過晉升或獎金，卻仍然遭到解僱，讓人質疑裁員的標準是否透明。部分科技業員工開始重新評估職涯規劃，並對公司的長期穩定性產生疑問。

「我不再相信僱主了，」一名曾多次經歷裁員的科技業員工向《華盛頓郵報》（The Washington Post）表示，「我以前會認為『這是一個大家庭』，但我現在已經不再有這種想法了。」他提及現在求職時，會更仔細分析公司的財務狀況，並與內部員工交流，以確保企業經營穩健。

裁員潮下的隱憂：員工以保住飯碗為優先，不願冒險創新

裁員潮不僅影響企業內部的信任，也影響科技業的創新能力。哈佛商學院（Harvard Business School）教授桑德拉・蘇歇（Sandra Sucher）表示，當員工擔心工作不保時，他們更不願意嘗試新技術或創新專案，因為這些風險可能導致他們成為下一波裁員的對象。

「嘗試做一些有風險的新任務會帶來額外的壓力，」蘇歇指出，「讓人們感覺到他們不再安全時，你就很難說服他們去做這些事情。」這種心態可能讓企業內部競爭加劇，員工變得更謹慎，從而影響整體創新能力。

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科技人求職標準改變！公司穩不穩，比薪資還重要

面對這場裁員潮，許多科技業員工開始調整策略，以應對市場變化。如前述，一些員工在求職時，會以更嚴格的態度審查公司的財務狀況，確認公司的經營無虞。

還有部分員工開始學習 AI、機器學習與資料科學等技能，以提升自身的市場競爭力，確保未來仍有職涯發展機會。此外，也有員工選擇進入相對穩定的產業，以降低未來裁員的風險

科技業的裁員潮不僅影響企業內部的運作模式，也改變員工的職場價值觀。企業若無法妥善管理這場變革，可能會在未來失去最重要的資產 —— 人才與創新能力。

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