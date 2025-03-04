矽谷再掀裁員潮！HP「因為AI」裁2千人　2025年美國科企已裁2萬人

美國科技公司再度開鍘，這次電腦大廠HP、工程軟件體公司Autodesk相繼宣佈裁掉上千名員工，而他們提到的原因都有着「投資AI」。



美國科技公司的裁員浪潮還沒完，繼今年1月Meta、微軟、Salesforce等公司宣佈裁員後，現在電腦大廠HP、工程軟件巨頭Autodesk都宣佈將裁員上千人，重新調整公司重心，將更加側重投資AI技術。

HP和Autodesk在宣佈裁員時不約而同提到了AI，為了投資當下火熱的這項技術，必須重新分配資源與人力，並降低營運支出，提高工作效率。

根據裁員追蹤網站layoffs.fyi統計，截至目前為止，有18,397名科技員工被解僱、75 家科技公司裁員。

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這兩家公司的裁員宣佈，也再次應驗了世界經濟論壇曾在2025未來工作報告中，高達41企業預計因為AI興起將來5年內縮減員工人數的預測。高階人力資源公司Challenger, Gray & Christmas同樣在今年1月的報告中預告，科技公司正在積極擁抱AI技術，重新考量工作效率與生產力，預料會有更多裁員消息即將到來。

美國總統特朗普上任後祭出的關稅壁壘政策，也大大衝擊許多在中國等地設廠的科技公司，成為許多企業裁員、縮減支出的推手。本次裁員的HP，就曾在電話會議中提到，由於關稅影響導致下一季表現將低於預期。

HP裁2000人，加大對AI、客戶體驗投資

HP在2月底宣佈的這輪裁員中，預計將砍掉至多2,000名員工，預計會在2025財年結束前（2025年10月）完成。該公司表示，這次裁員預估將帶來約1.5億美元的重組費用及額外成本，不過可望為公司省下3億美元。目前HP在全球總計擁有約5.8萬名員工，這次裁員佔3%左右。

這次裁員實際上也是2022年宣佈的「Future Now」重組計劃的一部分，疫情後遠端辦公情況大增，使得該公司的企業電腦業務受到影響，最初計劃裁員7,000人，預估將產生10億美元的重組成本。宣佈這次裁員後，HP表示該重組計畫整體將為公司省下19億美元，而重組成本則上升至12億美元左右。

HP行政總裁恩里克．洛雷斯（Enrique Lores）指出，這次裁員預計影響範圍包含整個公司，「我們不僅在縮減支出，也在重新平衡資源分配。與此同時，我們也在對其他領域進行投資。」他特別提到，HP當下的投資重點包括AI技術和客戶體驗領域。

近期HP持續增加對AI領域的投入，今年2月初還以1.16億美元收購的AI Pin開發商Humane AI。洛雷斯表示，他期盼將Humane AI團隊整合到HP內部能夠促進技術及創新發展。

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工程軟件大廠Autodesk也裁千人，重點放在GTM團隊

除了HP之外，以AutoCAD等軟件聞名的工程軟體公司Autodesk同樣宣佈裁員計劃，預計開鍘9%員工，約是1,350人。該公司強調，他們已制定了增加投資雲端運算及AI領域的計畫，將藉由這次裁員機會重新調整資源分配。

Autodesk行政總裁安德魯．阿納格諾斯特（Andrew Anagnost）表示，他們的GTM（Go-To-Market）模式已經從訂閱和多年合約轉變成自助和直接支付等，取得重大進展，「這些變化使得我們能夠更好滿足客戶和通路合作夥伴不斷變化的需求。為了充分利用（GTM模式）變化，我們將開始轉型GTM組織，提高客戶滿意度及Autodesk的工作效率。」

阿納格諾斯特指出，他們希望透過這次裁員保持公司競爭力，維護在雲端運算及AI領域的領導地位。這次裁員之餘，Autodesk還計劃縮減廠房數量，預計整體重組成本約在1.35億至1.5億美元之間。

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盤點2025美國科技業裁員主要公司

而《數位時代》也彙整了2025年開始，已宣佈或傳出裁員消息的主要美國科技公司：

Meta：裁掉低績效的5%員工

今年1月中旬，Meta行政總裁馬克．朱克伯格（Mark Zuckerberg）在一封備忘錄中向員工表示，他們「將淘汰掉績效最為差勁的5%員工」，聲稱2025年是緊張的一年，他想確保團隊內都是最優秀的人才。

以Meta目前約7.2萬人的員工總數來看，這次宣佈的裁員規模可能高達3,600人，朱克伯格表示，受影響的員工會從2月10日開始陸續收到通知。Meta近年可說裁員不手軟，外界估計從2022年至今該公司已裁掉超過2.1萬名員工。

微軟：裁掉低績效員工、三度開鍘遊戲團隊

2025年至今，微軟已傳出兩波裁員消息。《CNBC》指出，儘管微軟的獲利率逼近38%，可說是21世紀以來的最高水準，股價表現卻不盡理想，去年僅成長12%，遠低於納斯達克指數的29%漲幅。

微軟年初便宣佈將裁掉少量低績效員工，雖然沒有公佈具體人數或比率，消息人士聲稱與先前的裁員措施相比規模很小，去年同期微軟裁掉近2,000名員工。緊接着，微軟又傳出在安全、業務及遊戲部門展開裁員，這也是去年至今微軟至少第三度對遊戲部門開鍘。

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亞馬遜：縮減通訊及永續部門數十人

亞馬遜曾在2022、2023年大砍超過2.7萬名員工，此後也在2024年數度小規模裁員，而這項措施似乎也延續到了今年。1月底，亞馬遜宣佈在通訊及永續部門進行了少量裁員，通訊及企業責任資深副總裁德魯．赫德納（Drew Herdener）表示，他們正在對部分組織設計進行審視，並決定取消該部門的少數職位。

雖然亞馬遜沒有公佈具體的裁員人數，不過這次裁員的規模較小，《彭博社》聲稱僅有數十個職位受到影響。且除了直接的裁員外，亞馬遜還計劃縮減中層管理讓組織架構更扁平，藉此提高效率、降低成本。

Salesforce：砍掉1,000多職位、開放受影響者內部申請其他工作

雲端服務大廠Salesforce在全力衝刺AI技術之際，宣佈了新一波的裁員，預計有1,000多人會受到影響，不過Salesforce也開放這些員工申請內部的其他職缺，最終丟掉飯碗的人數應會遠低於受影響的範圍。

為了將AI產品賣給客戶，Salesforce目前正在大舉招募AI代理的產品銷售業務，同時還必須維持現在投資者最為關注的獲利能力，被認為是促成此次裁員的背後原因。

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