美國芝加哥夜店外槍擊至少4死14傷 3槍手駕車駛至朝人群開火
撰文：蕭通
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美國芝加哥7月2日發生槍擊案，已知造成4人死亡，另有14人入院。案發於一家私人夜總會外，據當地媒體報道，當地饒舌歌手Mello Buckzz於該處舉辦新專輯發布會，數名槍手駕車駛來向人群開槍。
饒舌歌手現場舉辦新專輯發布會
新華社報道，當地警方3日表示，市中心2日晚發生一宗駕車槍擊逃逸事件。初步調查顯示，案件發生在當地一名饒舌歌手舉辦新專輯發布會的場所。槍手從一輛汽車內朝人群開槍，汽車隨即駛離現場。
中槍者包括13名女性和5名男性，年齡在21歲至32歲之間。其中兩名男性和兩名女性死亡，多人傷勢危重，傷者已被送往醫院救治。嫌疑人目前在逃，其作案動機正在調查中。
英國《衛報》報道，至少有3人情況危殆，當局尚未公布任何死傷姓名。Mello Buckzz隨後發表聲明，稱事件令他「壓得喘不過氣來」，呼籲群眾為受影響者祈禱，但並未透露更多事件細節、中槍者的情況和身份。
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