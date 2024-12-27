印尼平安夜悲劇　3歲童「看到姐姐指向坑渠」　靠近一踩即被吞噬

印尼泗水市一名約3歲大的男童，在24日平安夜當天下午，下雨的街道上與兄姊們一同嬉戲，不料當姊姊用手指了一下積水滿出來的下水道時，男童靠近查看，卻一腳踩進去，瞬間男童被湍急水流吞沒，至今生死未卜、下落不明。



綜合外媒報道，事發於12月24日下午3點35分，當時泗水市正下著滂沱大雨，一名女童發現路面上有處積水特別深，好奇地用手指了一下，叫其他孩子來看。就在這時，一名年約3歲的男童跑了過去，卻一腳踩進了那滿是積水的下水道，瞬間被水流捲走，不見蹤影。這宗悲劇全都被路旁監視器記錄下來。

印尼泗水市一名女童用手指向下水道，另一名3歲男童靠近查看卻一腳踩進去，瞬間被湍急水流吞沒，至今生死未卜。（X@CronicaPolicial）

女孩起初仍不知小男童已被沖走 點圖放大瀏覽事發經過（慎入）：

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女童起初並未察覺異狀，直到旁邊另一名男童驚慌失措地大喊大叫，她才意識到情況有異，趕緊跑去向大人求援。然而，隨著寶貴的時間流逝，救援人員趕到時，小男童早已被水沖到不知何處。

當地警消獲報後展開搜救，但至今已過3天，仍舊一無所獲。有救援人員透露，小男童極可能已經被沖到下水道遙遠的另一端，且不幸溺斃。

目前，警方仍在積極搜尋中。

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