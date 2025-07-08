美司法部改稱沒有淫媒愛潑斯坦客戶名單　馬斯克嘲：繼續無人被捕

美國司法部7月7日公布有關已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案未公開的調查文件（Epstein files）的最新進展，指未有證據表明愛潑斯坦持有涉及接受「性款待」人士名單，也未有證據表明他因謀殺身亡。早前與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在網上爆發罵戰還聲稱他涉案的億萬馬斯克（Elon Musk）當日在網上發文，稱又到了「無人被捕時刻」。



馬斯克在帖文中配有一張帶有零字計數器的配圖，其中寫有「涉愛潑斯坦案戀童癖人士被捕計數器」。有網民就留言質疑，倘任一方能用任何證據將另一方控罪，那麼這些所謂的證據就會貼得到處都是，馬斯克以「除非雙方都有罪（Unless both sides were guilty）」回應，意味暗諷特朗普政府與涉案人士均牽涉其中，所以不敢徹底公開案情。

美國司法部：案情交織受害人敏感訊息 公布無助維護公義

根據司法部發出的備忘錄，指最新調查進展與之前披露消息一致，證實有超過1000人受害，不過當局認為案情細節與受害人姓名、身體與樣貌特徵、工作經歷等敏感訊息「互相交織」，無必要進一步披露案情，因而不予公開，還補充首要目標是打擊剝削兒童，以及為受害者伸張正義，而傳播有關愛潑斯坦名單等「毫無根據的理論」無助政府達成目標。

司法部還同時公布愛潑斯坦身亡當晚時長超過10小時的閉路電視錄像，強調當日無人進入他的監房，無證據表明愛潑斯坦死於謀殺。

馬斯克在上月初與特朗普爆發罵戰時，發文指特朗普在愛潑斯坦事件名單中，並表示這是華府沒有公開名單的真正理由，他呼籲大家記住這段帖文，稱真相將會出現，當日稍晚還上傳有關特朗普出現在愛潑斯坦派對中的圖片。不過他之後刪除這帖文並指後悔連發數文「聲討」特朗普。

何謂愛潑斯坦文件？

美國富豪愛潑斯坦2019年7月被捕，他被控販賣未成年少女，涉嫌曾與數十名未成年少女有性交易，檢察部門指其會把這些女子帶到他擁有的小聖詹姆斯島（Little Saint James）上，由於他生前與不少權貴私交甚篤，更被指是「淫媒」，為名流政要安排性服務。他被捕後，同年在監獄內離奇身亡，被判定為自殺。

圖為Getty2025年6月5日的設計圖片，其中展示馬斯克在社交平台發文批評特朗普，指特朗普牽涉已故富豪淫媒愛潑斯坦的案件。（Getty）

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）今年2月曾表示正檢閱愛潑斯坦的客戶名單，名單就在她桌上：

這次事件的爭議在於，特朗普政府對愛潑斯坦案件的取態明顯「前言不對後語」。司法部長邦迪（Pam Bondi）今年2月接受霍士新聞採訪時曾直言，愛潑斯坦的客戶名單文件「正放在我的桌子上」等候檢閱。

特朗普在去年大選中曾承諾，倘當選就公開前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案解密文件與已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案未公開的調查文件（Epstein files）等絕密案件。