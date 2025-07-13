馬斯克專注營商強化AI業務　美媒：SpaceX斥157億注資xAI

全球首富馬斯克（Elon Musk）離開特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）後，將重心回歸他旗下的業務，其中包括訓練最新版本的人工智能聊天機器人Grok。《華爾街日報》7月12日報道，由馬斯克創立和控制的SpaceX已承諾向擁有Grok的AI初創公司xAI注資20億美元（約157億港元），作為50億美元（約392.5億港元）股權融資的一部份。



據報道，這次投資是在xA與X合併之後進行的，合併後公司的估值為1,130億美元（約8870億港元）。 Grok聊天機器人目前為星鏈（Starlink）網絡衛星提供支持，並有望在未來整合至特斯拉旗下的Optimus機器人。

Grok是馬斯克旗下xAI推出的基於大型語言模型開發的生成式AI聊天機器人。（Getty Images）

報道引述知情投資人透露，SpaceX今次對xAI的投資，是摩根士丹利（Morgan Stanley）上月宣布的50億美元（約392.5億港元）股權融資的一部份。這是SpaceX首次對xAI作出投資，亦是SpaceX對其他企業的最大投資之一。

報道又提到，儘管Grok近日對用家的回覆引發巨大爭議，惟馬斯克仍稱其為「世上最聰明的人工智能」，而xAI依然持續在模型訓練和基礎設施方面投入巨資。

在社交平台X上回應特斯拉是否也會投資xAI的貼文時，馬斯克表示：「這很棒，但需獲得董事會和股東的批准」，並沒有證實或否認《華爾街日報》有關SpaceX對xAI注資的報道。