馬斯克「美國黨」冀成國會關鍵少數　學者：沒證據顯示能贏議席

全球首富馬斯克(Elon Musk)與總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)因「大而美」法案(One Big Beautiful Bill Act)決裂後,他7月5日宣布要成立新政黨「美國黨」(the America Party),並透露有意參與明年的中期選舉,並聚焦少數關鍵議席。對此,美國學者接受英媒採訪時「潑冷水」稱:「在美國政治史中,還沒有任何證據顯示(民主、共和兩黨外的)另一個政黨能贏得國會議席並真正對政府產生影響」。



英國《衛報》12日報道,美國瓦爾多斯塔大學教授、《美國第三黨的衰落與重生》(The Demise and Rebirth of American Third Parties,暫譯)一書作者塔馬斯(Bernard Tamas)表示,現時的兩黨制已運行逾百年,民主黨和共和黨擁有的不僅僅是金錢,還有第三黨無可匹敵的資源。

圖為2025年6月29日,美國華盛頓特區的國會大樓。(Reuters)

塔馬斯指出第三勢力很少像馬斯克想得那樣成功,再加上「美國黨」的構想似乎未經過深思熟慮。

他提到,Americaparty.com的網站已為他人所註冊,在社群媒體X上@AmericaParty的名稱也被其他人所使用;而且,「美國黨」除了明確反對增加國債外,欠缺一套廣泛、完整的政綱。

2025年5月30日,美國華盛頓,圖為美國億萬富豪馬斯克在即將離任政府效率部時在白宮發表講話。(Reuters)

第三黨的真正作用:製造麻煩

不過,塔馬斯強調,雖然第三黨難以進入建制,但不代表它們沒有政治影響力,甚至建制外的第三勢力反而更成功影響政府施政。

他以威斯康星州進步黨和明尼蘇達州農工黨為例,稱這兩黨在推動救濟失業選民與銀行業改革取得關鍵勝利。它們以尤如「蜜蜂螫人」的策略,不斷針對兩大黨,對它們「製造痛苦」,迫使民主或共和黨改變政策。

這張2025年7月7日拍攝的設計圖片中,可以看到美國億萬富豪馬斯克(Elon Musk)的3D列印微型模型,以及「美國黨」(the America Party)的字眼。(Reuters)

塔馬斯分析,目前是第三黨採取「蜜蜂螫人」策略的最佳時機。他指出,共和黨愈來愈向右轉,國會共和黨卻無人願意站出來反對共和黨籍總統特朗普或MAGA派。「美國黨」或其他第三勢力擁有絕佳機會,透過針對兩黨將其拉回中間路線,但這與馬斯克所設想的政治路線截然不同。