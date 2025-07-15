涉俄重大決定　美國重大轉變　就這樣？

美國總統特朗普嚷嚷多日的涉俄重大聲明終於在7月14日出爐。出人意料的是特朗普的三板斧也不過就是徵關稅、供武器、提制裁。

特朗普說如果50天內沒有達成協議，將對俄羅斯徵收100%的關稅。關稅是特朗普的殺手鐧，但是打在俄羅斯身上未免用錯地方。在俄烏衝突爆發之前，2021年美俄雙邊貿易額也不過350億美元。在過去三年美國的制裁下，美俄貿易額已經可以忽略不計。2024年美俄雙邊貿易額只有35億美元。對俄羅斯徵收100%的稅，除了看起來夠強硬，實際上沒有任何作用，起不到對俄羅斯的任何施壓效果。（編按：經後來澄清，特朗普的意思該是次級關稅，如下段所述。）

即便特朗普要對同俄羅斯進行石油交易的國家徵稅次級關稅，比如對印度徵收100%的稅，但在美國的印太戰略下，美國是否能夠成功施壓印度未可知。

2025年6月14日，美國紐約，圖為一名示威者手舉印有經過編輯的特朗普與普京的圖片，走上街頭反對特朗普政府施政。（Reuters）

在對烏克蘭提供武器方面，特朗普聲稱，美國將通過北約向烏克蘭最先進的武器裝備。在美烏簽署礦產協議，北約成員國決定將軍費漲到GDP 5%的情況下，美國當然願意向烏克蘭提供武器。特朗普第一任期曾暗示不再尊重北約聯防條款，在俄烏衝突上威脅停止軍援、改善美俄關係、繞開歐盟，但到頭來美國對烏克蘭的軍事援助並沒有減少。相反而是在整合北約力量加速提供武器。

美國根本上很難脱離北約，也無法從戰略上忍受失去烏克蘭放棄保護歐洲的損失。特朗普時代美國的安全戰略格局，較之於拜登政府時期沒有根本性的改變。特朗普兜兜轉轉實際上又回到了援助烏克蘭打俄羅斯的老路上。特朗普上台後發動的這一切折騰，不過是在向烏克蘭和歐洲國家勒索收割，讓烏克蘭和歐洲承擔更多的軍事成本，降低美國的負擔。特朗普讓美國的支持變得更加有價值，為美國的支持爭取了更大的交易籌碼。

根據報道，美國國會參議院在推進一項對俄羅斯實施嚴厲制裁的法案。就連特朗普也表示，「我不確定我們是否需要這個」。制裁俄羅斯如果有用，也不至於拜登政府過去兩年多都沒能讓俄羅斯屈服。早在2022年美國就將俄羅斯多家銀行剔除出環球銀行間金融通信協會（SWIFT）系統。但是兩年多來，俄羅斯遭到金融制裁兩年多並未崩盤，已經擁有了可以繞過SWIFT的能力。

圖為2023年6月16日，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，從烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）可以看到扎波羅熱核電廠。（Reuters）

特朗普氣急敗壞的原因無非是他上台後多次要求停火停戰，而俄羅斯方面的打算是邊打邊談，一方面響應美國號召同烏克蘭恢復接觸，另一方面仍然在加強前線攻勢。在最近一次同特朗普通話時，俄羅斯總統普京直言不諱計劃兩個月內攻佔烏東、烏南四州行政邊界內的全部領土。

通話非常愉快，卻毫無意義，俄羅斯人給足了特朗普禮遇，而在核心問題上根本不買美國的賬。

如果徵關稅、供武器、提制裁是特朗普應對普京的手段，那無疑是不會奏效的。如果這能稱之為美國政策的重大轉變，那麼這種轉變也不過是特朗普政府回歸拜登政府的對俄強硬路線而已，並非能夠破局的關鍵。

2025年7月7日，烏克蘭敖德薩，圖為當地遇俄羅斯無人機襲擊後引發大火。（國家緊急服務部門 Via 路透社）

美國在烏克蘭問題上能夠做的是繼續支持烏克蘭打下去。但伴隨着俄羅斯越來越多攻佔烏東四州的領土，一旦俄羅斯實現全面佔領烏東四州的目標，戰爭是否還能繼續？過去三年多的交戰至少說明烏克蘭有遲滯俄羅斯進攻鋒芒的能力，但沒有反攻的能力。

特朗普根本不關心烏克蘭四州是否完全被俄軍佔領，特朗普關心的是美國的軍火貿易，關心的是自己勒令雙方停戰和談的聲音是否得到迴響。

俄羅斯對烏東四州的佔領幾近完成，如果未來兩個多月俄羅斯完成目標後願意停火併參加和談，那美國威脅關稅，是美國大棒發揮了作用，還是正好趕上了俄羅斯完成任務？

正如美國在關稅問題上無法對中國隨心所欲，美國在在軍事上也無法對俄羅斯隨心所以。這是特朗普必須接受的現實。特朗普根本就沒有空間對俄羅斯做出所謂的政策重大轉變。