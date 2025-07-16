特朗普：20科企及能源公司宣布投資逾920億美元
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月15日與多家科企龍頭，以及能源公司高習在賓夕法尼亞州出席涉及人工智能（AI）和能源的高峰會，各公司分別公布投資計劃，涉及能源和數據中心建設。特朗普表示，20家企業宣布的項目，總額超過920億美元，對於人民和國家來說，都是一個值得慶祝的日子。
涉AI基建和數據中心等項目
在卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）舉辦的能源與創新高峰會（Energy and Innovation Summit），雲集了Meta、微軟、Google母公司Alphabet、和埃克森美孚（Exxon Mobil）等高層，共同探討如何將美國定位為AI領域的領導者。
特朗普和會議主持人、共和黨籍參議員麥考密克（David McCormick）一再強調，各企業在該州的逾900億美元投資項目。其中，Google將投入250億美元，未來兩年內在全美建設AI基礎設施和數據中心，另外還將投入30億美元翻新賓州的兩座水力發電廠，為區域AI數據中心提供服務。
資產管理公司黑石集團（Blackstone）總裁Jon Gray也表示，將向賓州的數據中心和能源基礎設施投資250億美元。另外，CoreWeave將斥資60億美元建設AI數據中心。
據路透社先前報道，白宮正考慮在未來幾週採取行政措施，以簡化發電項目接入電網的流程，並提供聯邦土地用於建造發展AI的數據中心，政府也正考慮簡化數據中心的許可流程。
特朗普在今年1月上任後，即下令其政府制定針對AI的行動計劃，旨在使「美國成為AI世界之都」，並減少阻礙其快速擴張的監管障礙。
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