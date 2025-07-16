班農：愛潑斯坦案或致共和黨中期選舉失40席　眾院領袖籲公開文件

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在今年初上任之際，揚言解密已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案調查文件，美國司法部7月7日卻改口，否認存在愛潑斯坦「性款待」人士名單。特朗普前顧問班農（Steve Bannon）警告此舉將令共和黨失去部份MAGA派支持，導致在明年中期選舉將失去眾議院40個議席。共和黨眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）15日亦呼籲公布愛潑斯坦案的相關文件。



班農15日在其博客節目中表示：「你們（共和黨）將失去10%的MAGA（讓美國再次偉大）派支持者。要是這樣，我們將在2026年失去40個席位，我們更將在（2028年）失去總統（之位）。」

2025年6月27日，美國華盛頓，圖為司法部長邦迪在特朗普陪同下於白宮發表講話。（Reuters）

共和黨眾議院議長約翰遜同日接受另一博客節目採訪時表示：「我支持（愛潑斯坦案的）透明度。白宮和白宮團隊知道一些我不知道的事實，我同意我們需要公開這件事。」

約翰遜還要求司法部長邦迪（Pam Bondi）做出解釋，因為她2月接受《霍士新聞》採訪時似乎暗示確實有愛潑斯坦客戶名單的存在。

2025年3月5日，美國華盛頓，圖為約翰遜在離開國會山莊前發表講話。（Getty）

邦迪當時指：「它（客戶名單）現在就放在我的桌子上，等我審核。這是特朗普總統的指示。」但她近日改口，稱當時指的是愛潑斯坦案的其他文件，而不是具體的「客戶名單」。