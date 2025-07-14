淫媒愛潑斯坦案再有新進展？英媒：扯皮條前女友願赴美國會作證
撰文：劉耀洋
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美國司法部7月初公布有關已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的最新進展後，在右翼陣營及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持者中引起大量爭議。英媒7月13日引述消息人士稱，倘政府有意就案件舉行聽證會，愛潑斯坦前女友、案件關鍵人物之一的馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）樂意赴國會作證。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，現年63歲的馬克斯韋爾2021年被判5項協助性侵罪成而被判入獄20年，是目前唯一因愛潑斯坦案而在囚的人。
一名消息人士透露，馬克斯韋爾作為案件關鍵人物，卻從未被政府要求分享她所知道的事情，因此她很樂意赴國會作證，向美國公眾揭露案件「真相」。
報道稱，由於這次司法部處理案件的方法有爭議，再加上美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）一度聲稱特朗普在愛潑斯坦的客戶名單上，因此外界有聲音質疑特朗普因涉事才會淡化案件。
對此，該消息人士聲稱這是這是子烏虛有，並指特朗普雖多次與愛潑斯坦合影，是同一圈子的人，但2人曾因一筆商業交易及愛潑斯坦對待女性的方式而發生爭執，後來已斷絕一切聯繫。
馬克斯韋爾目前仍在爭取最高法院受理她的上訴， 美國政府律師將於14日就其請求向法院提交答辯。
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