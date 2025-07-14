淫媒愛潑斯坦案再有新進展？英媒：扯皮條前女友願赴美國會作證

美國司法部7月初公布有關已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的最新進展後，在右翼陣營及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持者中引起大量爭議。英媒7月13日引述消息人士稱，倘政府有意就案件舉行聽證會，愛潑斯坦前女友、案件關鍵人物之一的馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）樂意赴國會作證。



英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，現年63歲的馬克斯韋爾2021年被判5項協助性侵罪成而被判入獄20年，是目前唯一因愛潑斯坦案而在囚的人。

一名消息人士透露，馬克斯韋爾作為案件關鍵人物，卻從未被政府要求分享她所知道的事情，因此她很樂意赴國會作證，向美國公眾揭露案件「真相」。

圖為2000年2月12日，美國房地產開發商特朗普和當時女友梅拉尼婭與愛潑斯坦和馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右2）於海湖莊園出席活動。（Getty Images）

報道稱，由於這次司法部處理案件的方法有爭議，再加上美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）一度聲稱特朗普在愛潑斯坦的客戶名單上，因此外界有聲音質疑特朗普因涉事才會淡化案件。

對此，該消息人士聲稱這是這是子烏虛有，並指特朗普雖多次與愛潑斯坦合影，是同一圈子的人，但2人曾因一筆商業交易及愛潑斯坦對待女性的方式而發生爭執，後來已斷絕一切聯繫。

圖為涉性販運英國名媛馬克斯韋爾2021年12月1日於紐約曼哈頓聯邦法院門外發言。（Reuters）

馬克斯韋爾目前仍在爭取最高法院受理她的上訴， 美國政府律師將於14日就其請求向法院提交答辯。