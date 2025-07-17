卡尼：加拿大月底起對中國進口鋼材加徵25%關稅
撰文：蕭通
出版：更新：
加拿大總理卡尼（Mark Carney）7月16日宣布，將於本月底開始，向所有來自中國的鋼材及相關產品加徵25%關稅。此外，加拿大將限制非自由貿易協定（FTA）夥伴國（包括中國和土耳其）的關稅配額。此舉為應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的關稅打擊，加拿大鋼鐵業表示，由於美國的關稅措施，令廉價外國鋼鐵湧入加拿大市場。
加拿大《環球新聞》（Global News）報道，加拿大將在30天內審查非自由貿易協定（FTA）夥伴的關稅配額，預定將進口量收緊至2024年的50%，超出此配額的鋼材產品適用於50%關稅。
至於簽有FTA、美國以外貿易夥伴，鋼材進口配額將按照2024年，超出配額的進口產品亦將適用於50%關稅。
此外，對於所有美國以外國家，所進口的鋼材產品如在中國熔煉和鑄造，7月底前起，也將被徵收25%的額外關稅。
卡尼表示，美國的貿易行動正在進一步改變全球鋼鐵市場動態和供應鏈，加拿大是受影響最大的國家之一。他表示，部份國家面對美國高額關稅時，會把鋼鐵等產品就推向加拿大，因此必須保護本土市場免受影響。
特朗普：接近與越南達成協議 或向規模較小國家收略高於一成關稅王毅晤加拿大外長 批美國濫施關稅拖累全球經濟增長路透社：倘美國維持50%鋁關稅 加拿大或向鋁生產商提供財政支持加拿大總理稱爭取與美國達成協議 否則提高鋼鐵和鋁反制關稅貿易戰｜加拿大工業部長：卡尼正與特朗普就關稅直接溝通