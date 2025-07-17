卡尼：加拿大月底起對中國進口鋼材加徵25%關稅

加拿大總理卡尼（Mark Carney）7月16日宣布，將於本月底開始，向所有來自中國的鋼材及相關產品加徵25%關稅。此外，加拿大將限制非自由貿易協定（FTA）夥伴國（包括中國和土耳其）的關稅配額。此舉為應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的關稅打擊，加拿大鋼鐵業表示，由於美國的關稅措施，令廉價外國鋼鐵湧入加拿大市場。



美國的關稅措施影響全球鋼材業。（路透社）

加拿大《環球新聞》（Global News）報道，加拿大將在30天內審查非自由貿易協定（FTA）夥伴的關稅配額，預定將進口量收緊至2024年的50%，超出此配額的鋼材產品適用於50%關稅。

至於簽有FTA、美國以外貿易夥伴，鋼材進口配額將按照2024年，超出配額的進口產品亦將適用於50%關稅。

此外，對於所有美國以外國家，所進口的鋼材產品如在中國熔煉和鑄造，7月底前起，也將被徵收25%的額外關稅。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

卡尼表示，美國的貿易行動正在進一步改變全球鋼鐵市場動態和供應鏈，加拿大是受影響最大的國家之一。他表示，部份國家面對美國高額關稅時，會把鋼鐵等產品就推向加拿大，因此必須保護本土市場免受影響。